La Promessa Anticipazioni 22 gennaio 2024: Manuel si ribella e mette a tacere Jimena!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 22 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Manuel non cede ai ricatti di Jimena e dice NO alle sue richieste ma...

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 22 gennaio 2024, alle ore 16.40, Manuel deciderà di non cedere ai ricatti di Jimena. Il ragazzo non vorrà abbassare la testa davanti ai capricci della moglie e continuerà per la sua strada. Cercherà sì dì migliorare il loro matrimonio ma non accetterà di dare retta a tutte le richieste della sua esigente e viziata consorte. Per questo non rinuncerà a recarsi a Puebla De Tera per delle commissioni per la tenuta, dicendo di no ad accompagnare Jimena a fare compere. Per la giovane sarà un affronto e presto tenterà di vendicarsi.

Anticipazioni La Promessa: Jimena ricatta Manuel

Jimena ha trovato una lettera che Manuel ha scritto a Jana e per fortuna della cameriera, ha pensato che suo marito si rivolgesse a Blanca. La marchesina, seccata dei tradimenti del marito, ha deciso di vendicarsi di lui e lo ha ricattato. Fingerà con i Lujan di non sapere chi abbia scritto la lettera d’amore e non rivelerà a tutti di essere stata tradita se, in cambio, suo marito le darà le attenzioni che deve avere e salverà il loro matrimonio. Manuel, per evitare scandali in famiglia, più che mai nocivi in questo momento, ha accettato le sue richieste.

La Promessa Anticipazioni: Manuel si ribella a Jimena

Manuel ha sì promesso a Jimena di riservarle le attenzioni che lei chiede e di non tradirla più – con Blanca – ma non accetterà di dover dire sì ai suoi capricci insensati. Il ragazzo si ribellerà alla moglie e si rifiuterà di accompagnarla a fare compere. Il marchese le dirà di no per assolvere a dei compiti per la tenuta, urgenti e necessari, che potrà svolgere solo recandosi a Puebla De Tera, il prima possibile. Jimena sarà furiosa!

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jimena medita vendetta

Jimena è una ragazza a cui si fa molta fatica a dire di no e Manuel lo sta imparando a sue spese. La ragazza ha tirato fuori il suo lato più violento e viziato, che ha messo il Lujan in grande difficoltà. Il marchese deciderà però di non dare retta a tutti i suoi capricci e, come detto, non l’accompagnerà a fare compere. Questo scatenerà nella ragazza un desiderio di rivalsa e di vendetta. Sarà sempre pronta a ritirare fuori la lettera e a tenere in pugno il marito, che presto non potrà più dirle di NO… almeno secondo lei.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 22 al 26 gennaio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.