Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 22 novembre

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 novembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 22 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 novembre 2023 - Brooke non smetterà di mettere Hope in guardia. La Logan ribadirà alla figlia di essere più che certa che Taylor e Steffy stiano cercando un modo per portare Ridge dalla loro parte e per riportarlo a casa Forrester. Douglas è solo un pretesto e pagherà il prezzo più caro. Hope comincerà a pensare che sua madre abbia ragione quando scoprirà che suo figlio non tornerà a casa a breve e passerà del tempo ancora nella villa di Eric, con la sua famiglia d’origine. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 22 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 22 novembre 2023 - Zuleyha ha svelato a Sermin di essere incinta. Quest'ultima lo ha riportato a Fusun, mentre Mujgan origliava; allora, la dottoressa ha riportato tutto ad Umit che, presa dalla rabbia, decide di raccontare alla rivale in amore la verità su lei e Demir. Lungo la strada, però, la Kahraman s'imbatte nell'Altun che appare gravemente ferita a causa di un incidente... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 novembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 22 novembre 2023 - Manuel non avrà più dubbi. Dopo aver recuperato qualche ricordo su Jana ma dopo aver soprattutto capito che la ragazza gli è stata vicina per tanto tempo, il ragazzo ha compreso di provare per lei dei forti sentimenti. Il marchesino dovrà però correre e dirglielo prima che la cameriera si trasferisca a casa dei Duchi De Los Infantes, dove è stata spedita da Jimena. Intanto Curro e Martina penseranno di organizzare un picnic. Qui la trama completa de La Promessa.

