Beautiful, Anticipazioni Puntata del 22 novembre 2023: Brooke incita Hope a combattere. Sono entrambe in guerra!

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 22 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke non molla. Hope deve combattere al suo fianco per fermare Steffy e Taylor.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 22 novembre 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Brooke non smetterà di mettere Hope in guardia. La Logan ribadirà alla figlia di essere più che certa che Taylor e Steffy stiano cercando un modo per portare Ridge dalla loro parte e per riportarlo a casa Forrester. Douglas è solo un pretesto e pagherà il prezzo più caro. Hope comincerà a pensare che sua madre abbia ragione quando scoprirà che suo figlio non tornerà a casa a breve e passerà del tempo ancora nella villa di Eric, con la sua famiglia d’origine.

Anticipazioni Beautiful: Brooke mette in guardia Hope

Brooke è passata all’attacco contro Taylor e ha voluto mettere le cose in chiaro con lei, o almeno ci ha provato. La Hayes l’ha frenata immediatamente, dicendole di non aver orchestrato alcun piano contro di lei e di voler solo che suo nipote possa tornare nel posto a cui appartiene, la casa di suo padre e della sua famiglia, quella vera, di sangue. La Logan ha storto il naso e tornata allo chalet, continuerà a spingere sua figlia a guardarsi le spalle dai Forrester, soprattutto da Steffy e sua madre.

Beautiful Anticipazioni: Hope furiosa contro Thomas

Hope comincerà a pensare che sua madre abbia ragione ma cercherà di mantenere la calma. La ragazza scoprirà che Thomas non ha alcuna intenzione di riaccompagnare Douglas a casa da lei e andrà su tutte le furie. Il Forrester le dirà che il bambino si sta divertendo dal nonno – cosa vera – e che non vuole rovinargli il bel momento. Brooke si infurierà come non mai e capirà che il gioco si sta facendo davvero duro. Intanto Steffy, Finn, Taylor, Ridge, Thomas ed Eric si prepareranno a una festa in onore del dottor Finnegan, finalmente tornato a casa.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila nuova coinquilina di Deacon

Sheila si è piazzata a casa di Deacon e ha corrotto lo Sharpe con del denaro. Attratto dall’idea di rifarsi una vita, il barista sembra aver accettato ma i rischi sono sempre molto alti. Se qualcuno scoprirà la Carter da lui, finirà di nuovo in galera. E le cose prenderanno una piega molto preoccupante quando Hope busserà alla sua porta, in cerca di un aiuto e di qualcuno che non sia così tanto coinvolto con i Forrester, come Brooke.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.