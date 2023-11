Terra Amara Anticipazioni 22 novembre 2023: Zuleyha ha un terribile incidente!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 22 novembre 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha, che ha appena scoperto di essere incinta, ha un brutto incidente...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 22 novembre 2023, alle 14:10, Zuleyha ha svelato a Sermin di essere incinta. Quest'ultima lo ha riportato a Fusun, mentre Mujgan origliava; allora, la dottoressa ha riportato tutto ad Umit che, presa dalla rabbia, decide di raccontare alla rivale in amore la verità su lei e Demir. Lungo la strada, però, la Kahraman s'imbatte nell'Altun che appare gravemente ferita a causa di un incidente...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha finalmente felice!

Finalmente, Zuleyha sente di essere felice. Dal momento in cui è giunta a Cukurova, la giovane non ha mai avuto un attimo di pace. Ben presto Hunkar l'ha separata da Yilmaz, l'amore della sua vita, per darla in sposa a Demir; da allora, si è vista costretta a calarsi nei panni di un personaggio che le sono sempre andati stretti. Quando l'Akkaya è morto, l'Altun è sprofondata in uno stato depressivo da cui, un giorno dopo l'altro, è riuscita a risollevarsi... anche e soprattutto grazie al marito, che si è dimostrato paziente e dolce nei suoi confronti, tanto che, alla fine, se ne è innamorata.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha è incinta!

Alla nuova signora della tenuta basta pensare alla propria famiglia per sentirsi fortunata. Zuleyha ha tutto ciò che potrebbe desiderare per stare bene, ma, forse, a breve lo sarà ancora di più: ha appena scoperto di essere di nuovo incinta. Di certo, un terzo figlio non farà altro che accrescere ancora di più la loro gioia. Incapace di continuare a tenersi questo segreto per sé, l'ex sarta decide di confidarlo a Sermin. La bionda, esaltata, corre ad informare Fusun, non rendendosi conto del fatto che c'è qualcuno che sta origliando...

Zuleyha ha un brutto incidente, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 22 novembre 2023

Mujgan ha scoperto che l'Altun è in dolce attesa. La dottoressa si affretta a raggiungere Umit per informarla della novità. Il primario non la prende affatto bene, tanto che prende una drastica decisione su due piedi: andrà a dire alla rivale in amore la verità circa la tresca che ebbe con lo Yaman. Sulla strada, però, la Kahraman s'imbatterà inaspettatamente in Zuleyha, priva di sensi nella sua automobile. Evidentemente, quest'ultima ha avuto un brutto incidente stradale. Quanto saranno gravi le sue condizioni? Se la caverà?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 20 al 26 novembre 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.