Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 ottobre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 20 ottobre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 ottobre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 ottobre 2023 - Sheila potrà tirare un sospiro di sollievo… per ora. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Deacon riuscirà a nasconderla e a non far capire a Baker che la Carter è a casa sua. Lo Sharpe, una volta che il detective se ne sarà andato, intimerà alla sua amica di andarsene e di non metterlo più nei guai. Intanto, a Montecarlo, Finn e Steffy si godranno la loro reunion, felici e finalmente accanto ai loro bambini. La felicità dei due ragazzi contagerà pure Taylor e Ridge ma anche Brooke e Hope, a Los Angeles. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 16 al 21 ottobre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 ottobre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 20 ottobre 2023 - Gaffur, messo alle strette, confessa a Saniye di aver ucciso accidentalmente Hatip dopo averlo ricattato. Behice lo sa, ed ha la prova che lo inchioderebbe. La moglie è sconvolta dalla notizia, e Gulten si accorge che ha qualcosa che non va. Intanto, a causa di Rasit, a Cukurova comincia a diffondersi la voce dell'aggressione di Demir ai danni di Behice. Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 16 al 21 ottobre 2023.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 ottobre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 20 ottobre 2023 - Don Romulo deciderà di affrontare Gregorio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il maggiordomo, stanco di essere trattato con odio dal suo collega, gli chiederà di dargli finalmente delle risposte e di rivelargli perché lo disprezza così tanto. Gregorio gli farà una confessione che lo lascerà completamente senza parole. Ma quale sarà? Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 16 al 20 ottobre 2023.