La Promessa Anticipazioni 20 ottobre 2023: Don Romulo scopre perché Don Gregorio lo odia. Ecco la verità...

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 20 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Romulo scopre perché Gregorio lo odia...

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 20 ottobre 2023, alle ore 16.40, Don Romulo deciderà di affrontare Gregorio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il maggiordomo, stanco di essere trattato con odio dal suo collega, gli chiederà di dargli finalmente delle risposte e di rivelargli perché lo disprezza così tanto. Gregorio gli farà una confessione che lo lascerà completamente senza parole. Ma quale sarà?

Anticipazioni La Promessa: Don Romulo alle strette a causa di Don Gregorio

Alla tenuta è arrivato, ormai da tempo, un nuovo maggiordomo, Don Gregorio. Il marchese ha severamente punito Don Romulo per aver tradito la sua fiducia e ha deciso di affiancargli un collega, affinché lo controlli e gli impedisca di giocare altri brutti tiri a lui e alla sua famiglia. Don Alonso non poteva però certo prevedere di assumere qualcuno con un conto in sospeso con il buon Romulo e che, per questo, lo prendesse di mira e lo mettesse alle strette.

La Promessa Anticipazioni: Don Romulo chiede spiegazioni a Gregorio

Don Romulo non riesce a capire come mai Gregorio lo odi così tanto. L’uomo è diventato più docile con gli altri domestici grazie a Pia, a cui si è molto avvicinato, ma con lui rimane feroce e odioso. Il maggiordomo deciderà di vederci chiaro e di chiedergli cosa gli abbia fatto di così tanto tremendo, da meritarsi un simile comportamento. Rimasti soli, gli farà le domande per troppo tempo rimandate.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Gregorio rivela a Romulo perché lo odia

Don Romulo chiederà a Gregorio spiegazioni e lui gli confesserà la verità sul perché lo odi così tanto. Gli dirà che la sua ira è nata anni fa quando suo fratello Mateo Castillo è morto, ucciso proprio da lui, Romulo. Il maggiordomo sgranerà gli occhi stupito da questa dichiarazione e gli dirà chiaramente di non ricordarsi di alcun Mateo e di alcun assassinio. Gregorio non gli crederà nemmeno per un istante e giurerà di vendicarsi di lui, molto presto.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.