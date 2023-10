Terra Amara Anticipazioni 20 ottobre 2023: Gaffur confessa l'omicidio. Saniye è a pezzi!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 20 ottobre 2023 su Canale 5 rivelano che Gaffur deve fare una sconcertante confessione a Saniye...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 ottobre 2023, alle 14.10, Gaffur, messo alle strette, confessa a Saniye di aver ucciso accidentalmente Hatip dopo averlo ricattato. Behice lo sa, ed ha la prova che lo inchioderebbe. La moglie è sconvolta dalla notizia, e Gulten si accorge che ha qualcosa che non va. Intanto, a causa di Rasit, a Cukurova comincia a diffondersi la voce dell'aggressione di Demir ai danni di Behice.

Terra Amara Anticipazioni: Saniye ha dei sospetti...

Saniye si è resa conto che, da quando Behice si è stabilita nelle vecchia casa di Sermin, divenendo una loro vicina, Gaffur è piuttosto accondiscendente e servizievole nei suoi confronti. Il capo dei braccianti si domanda per quale ragione il marito si stia comportando in questo modo: non soltanto l'Hekimoglu senior non è la loro signora, ma Demir, convinto che quest'ultima sia l'assassina di Hunkar, è persino furioso con Gaffur per tale ragione.

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur fa una confessione a Saniye...

In cerca di risposte, Saniye prende il consorte di petto e lo mette alle strette. Incapace di continuare a sopportare le pressione che gli sta facendo la moglie, alla fine Gaffur vuota il sacco. Il tuttofare ammette di aver ucciso accidentalmente Hatip, dopo un tentativo fallimentare di ricatto. Inoltre, Behice gli ha confidato di esserne al corrente, e di essere in possesso della prova che lo inchioderebbe per tale omicidio, ossia il biglietto con cui tentò di ricattare la vittima. Saniye, sotto shock, prova a confortarlo, pur essendo la prima ad avere bisogno di conforto. Addirittura Gulten si rende conto che la cognata sta nascondendo un segreto che la sta logorando dentro...

Demir sulla bocca di tutti, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 20 ottobre 2023

Pur tutta Cukurova si sta diffondendo una voce sul conto di Demir Yaman che non gli fa di certo onore. Per colpa di Rasit, tutti in paese stanno parlando dell'aggressione del signore della tenuta ai danni della zia di Mujgan. In effetti, il racconto corrisponde al vero. Demir, in un raptus di rabbia, si è scagliato contro l'Hekimoglu senior, determinato a strangolarla, poiché certo che lei sia l'assassina di Hunkar. Se non fosse stato per Zulelyha e Sevda, prontamente intervenute per impedirgli di commettere quella pazzia, ora l'imprenditore avrebbe una persona sulla coscienza, e con ogni probabilità se ne starebbe rinchiuso in una cella.

