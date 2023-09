Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 settembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 settembre 2023.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 settembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 settembre 2023 - la Logan attenderà con trepidazione il ritorno a casa del marito, consapevole che la Hayes non vorrà lasciarlo andare. In effetti il confronto tra la psichiatra e il suo ex marito sarà terribile e Taylor scoppierà in lacrime lasciando il Forrester con il cuore spezzato ma deciso più che mai a tornare dalla moglie. Intanto Finn continuerà a essere prigioniero di Sheila mentre Eric e Donna non vedranno l’ora di festeggiare il ritorno a Villa Forrester della bionda. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 19 settembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 19 settembre 2023 - Nazire avvisa Yilmaz che Mujgan sta portando Kerem Ali al pronto soccorso: il bambino è caduto ed ha sbattuto la testa. L'ex meccanico si mette subito in alla guida e, essendo molto agitato, esce fuori strada. L'Akkaya ha un terribile incidente, a cui assistono Zuleyha e Demir. Questi ultimi lo soccorrono e lo portano in ospedale. La vita del giovane è però appesa ad un filo... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 19 settembre 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 19 settembre 2023 - Don Alonso e il sergente Funes rischieranno la loro vita. Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano che Padre Camillo, ormai stanato, tirerà fuori una pistola e minaccerà di ucciderli. Per darsi alla fuga, legherà e imbavaglierà Conrado e il marchese ma Catalina gli rovinerà i piani. Dopo momenti di panico, il finto prete verrà arrestato. Intanto Don Lorenzo proporrà a Curro di andare a trovare Eugenia. Al loro ritorno, il giovane conte sembrerà piuttosto turbato. Cosa sarà successo? Qui la trama completa di La Promessa.

