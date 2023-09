Beautiful, Anticipazioni Puntata del 19 settembre 2023: Brooke ha paura di Taylor. Ridge manterrà la sua promessa?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 19 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke aspetterà trepidante il ritorno di Ridge, corso a informare Taylor della sua decisione. La Hayes scoppierà in lacrime.

Nella puntata di Beautiful in onda il 19 settembre 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Brooke sarà in ansia per l’esito dell’incontro tra Ridge e Taylor. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan attenderà con trepidazione il ritorno a casa del marito, consapevole che la Hayes non vorrà lasciarlo andare. In effetti il confronto tra la psichiatra e il suo ex marito sarà terribile e Taylor scoppierà in lacrime lasciando il Forrester con il cuore spezzato ma deciso più che mai a tornare dalla moglie. Intanto Finn continuerà a essere prigioniero di Sheila mentre Eric e Donna non vedranno l’ora di festeggiare il ritorno a Villa Forrester della bionda.

Beautiful Anticipazioni: Brooke in ansia per l’incontro tra Ridge e Taylor

Ridge è tornato da Brooke. Dopo diverso tempo passato lontano dalla moglie, lo stilista ha deciso che è arrivato il momento di tornare a casa da lei. Il loro amore trionferà, come sempre! Il Forrester dovrà però informare dell’accaduto Taylor, che ancora spera che tra loro possa esserci un futuro. Brooke sarà in pensiero per quello che il marito dovrà fare e attenderà trepidante il risultato del loro incontro. La Logan avrà paura che la sua nemica, con le sue parole, faccia cambiare idea al loro amore in comune.

Anticipazioni Beautiful: Ridge rivela a Taylor di voler tornare da Brooke

Ridge avrà un compito molto importante e difficile da svolgere: rivelare a Taylor di aver deciso di tornare da Brooke. Il loro incontro sarà strappalacrime. La Hayes non sopporterà che il suo compagno la scarichi un’altra volta ma soprattutto le spezzi il cuore per l’ennesima volta. La psichiatra scoppierà in lacrime e lascerà Ridge senza parole. Lo stilista sarà però convinto della decisione che ha preso e dopo essersi scusato con l’ex moglie, tornerà dalla sua attuale consorte, per ricominciare una vita insieme. I due si godranno la loro ritrovata unione e parleranno di quanto sono contenti del ritorno di Donna a Villa Forrester ma il loro pensiero andrà anche alla stessa Taylor, che – intanto – si consolerà con qualcun altro…

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor e Deacon, due cuori spezzati

Mentre a Villa Forrester continueranno i preparativi per la festa per il ritorno di Donna e mentre Finn continuerà a capire come salvarsi da Sheila, Taylor cercherà di distrarsi prendendo un po’ di aria. La Hayes arriverà a Il Giardino, dove incontrerà Deacon. I due cominceranno a parlare di come il loro cuore è stato più volte spezzato dall’amore tra Brooke e Ridge e di come, entrambi siano finiti in un gioco di tira e molla, che li ha fatti stare molto male e che continua, anche adesso, a bruciare come la prima volta.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.