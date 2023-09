La Promessa Anticipazioni 19 settembre 2023: Padre Camillo minaccia di uccidere Don Alonso!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa, in onda su Canale5 il 19 settembre 2023, alle ore 16.20, Don Alonso e il sergente Funes rischieranno la loro vita. Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano che Padre Camillo, ormai stanato, tirerà fuori una pistola e minaccerà di ucciderli. Per darsi alla fuga, legherà e imbavaglierà Conrado e il marchese ma Catalina gli rovinerà i piani. Dopo momenti di panico, il finto prete verrà arrestato. Intanto Don Lorenzo proporrà a Curro di andare a trovare Eugenia. Al loro ritorno, il giovane conte sembrerà piuttosto turbato. Cosa sarà successo?

Anticipazioni La Promessa: Padre Camillo minaccia di uccidere Don Alonso e Funes

Catalina ha voluto scoprire la verità e le sue indagini hanno portato a far luce su una scottante verità su Padre Camillo. L’uomo è un impostore ma soprattutto è un uomo disposto a tutto, pur di raggiungere i suoi obiettivi e per non farsi prendere. Don Alonso e il sergente Funes lo scopriranno a loro spese. Dopo aver cercato di estorcergli una confessione, il marchese e Conrado finiranno letteralmente nel mirino del finto prete, che tirerà fuori una pistola e minaccerà di ucciderli. Ma non si fermerà qui.

La Promessa Anticipazioni: Padre Camillo viene arrestato

Camillo cercherà di darsi alla fuga ma visto che è stato scoperto, dovrà liberarsi dei suoi avversari. Tenendo puntata contro di loro la pistola, imbavaglierà e legherà Don Alonso e Conrado e poi tenterà di andarsene. Peccato però che Catalina si accorga molto presto di cosa stia succedendo e liberi i due uomini, che si lanceranno all’inseguimento dell’impostore. Il finto prete arriverà in cucina e terrà in ostaggio Lope ma con un colpo di reni, Don Alonso e il soldato riusciranno a disarmarlo e a consegnarlo alla Guardia Civile. Ora non resterà che interrogarlo per scoprire chi lo abbia mandato a La Promessa. Ma confesserà o si lascerà morire pur di non tradire il duca De Los Infantes?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro sconvolto dopo il viaggio con Lorenzo

Mentre alla tenuta si correranno tutti questi rischi, Don Lorenzo – ignaro - proporrà a Curro di andare a trovare Eugenia in sanatorio. La visita avrà degli effetti inaspettati e il giovane conte tornerà a La Promessa piuttosto scosso. Jana – al corrente del terribile passato del fratello – si accorgerà subito che qualcosa non è andato come previsto e sarà pronta a dargli il suo supporto. Ma cosa sarà successo? Perché così tanta tristezza negli occhi del ragazzo?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.20 su Canale5.