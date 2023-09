Terra Amara Anticipazioni 19 settembre 2023: Yilmaz in fin di vita!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 19 settembre 2023 su Canale 5 rivelano che Yilmaz ha un terribile incidente. Zuleyha e Demir lo soccorrono, ma le sue condizioni sono critiche...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 19 settembre 2023, alle 14.10, Nazire avvisa Yilmaz che Mujgan sta portando Kerem Ali al pronto soccorso: il bambino è caduto ed ha sbattuto la testa. L'ex meccanico si mette subito in alla guida e, essendo molto agitato, esce fuori strada. L'Akkaya ha un terribile incidente, a cui assistono Zuleyha e Demir. Questi ultimi lo soccorrono e lo portano in ospedale. La vita del giovane è però appesa ad un filo...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha e Yilmaz s'illudono...

Zuleyha e Yilmaz fanno fatica a crederci, ma, finalmente, hanno una concreta possibilità di essere felici insieme. Demir ha acconsentito a concedere il divorzio alla moglie, a patto che Leyla resti a vivere con lui. Pertanto, gli innamorati sognano di separarsi dai rispettivi coniugi, di risposarsi e, dopo le nozze, di andare ad abitare insieme in una casa meravigliosa, con il piccolo Adnan. Soltanto lui, infatti, vivrà con loro: la bambina, come pattuito, starà con lo Yaman, e Kerem Ali con Mujgan. D'altra parte, la coppia non si allontanerà da Cukurova, così non dovrà allontanarsi per davvero dai figlioletti. In attesa del divorzio, l'Altun si trasferisce nel futuro nido d'amore con Adnan, speranzosa come non mai. Peccato, però, che qualcosa di terribile stia per accadere...

Terra Amara Anticipazioni: Kerem Ali cade e sbatte la testa!

La dottoressa sta per uscire per delle commissioni, e dopo aver preparato il figlio, lo lascia per qualche istante da solo sul divano. Kerem Ali perde l'equilibrio e cade a terra, sbattendo la testa. L'Hekimoglu tenta di fargli riprendere i sensi, ma il bimbo sembra incosciente. Terrorizzata, il medico si mette subito in automobile per accompagnarlo in ospedale, affinché lo controllino ed accudiscano nel miglior modo possibile. Intanto, Nazire, altrettanto spaventata per quanto accaduto, chiama l'Akkaya per avvisarlo...

Yilmaz tra la vita e la morte, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 19 settembre 2023

Non appena l'ex meccanico entra a conoscenza della brutta caduta di Kerem Ali, si mette al volante per raggiungerlo il prima possibile. Essendo molto agitato, Yilmaz esce fuori strada. L'ex sarta ed il marito assistono all'incidente ed accorrono in suo aiuto. Zuleyha, sotto shock, riesce a tirare l'amato fuori dal veicolo grazie all'aiuto di Demir; dopodiché, i due conducono il ferito in ospedale. Sin da subito l'Akkaya appare in condizioni critiche: la sua vita è appesa ad un filo. L'Altun è distrutta da dolore, e si ripete di non poter dire addio all'uomo che ama, non adesso che erano sul punto di realizzare il loro sogno...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.