Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 settembre 2023

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 settembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny che andranno in onda oggi, 15 settembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 16.20 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 settembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 settembre 2023 - Sheila tremerà per la paura. Finn è andato in arresto cardiaco e la Carter dovrà fare di tutto per non perdere di nuovo il suo bambino. La rossa lotterà contro il tempo ma soprattutto contro il destino, che le sembra avverso. Intanto Taylor e Ridge continueranno a farsi forza a vicenda. Sheila verrà presto trovata e Steffy potrà tornare a casa senza più aver paura. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 15 settembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 15 settembre 2023 - Saniye non riesce proprio ad accettare il pensiero che ora la cantante viva alla tenuta. Per la cognata di Gulten, la presenza di Sevda nell'abitazione non è altro che un oltraggio alla memoria di quella che ha sempre considerato una madre, la defunta Hunkar. Pertanto, Saniye, incapace di controllare le proprie emozioni al cospetto dell'odiata ospite, non fa che trattarla con sdegno. Inoltre, il capo dei braccianti non accetta da Sevda nessun ordine. Quest'ultima, stanca di dover continuare a ricevere questo tipo di trattamento, decide di andare a parlarne con il signore. Lo Yaman, una volta preso atto di quanto sta avvenendo sotto al proprio naso, non potendo accettarlo, va ad affrontare Saniye per rimetterla in riga... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 15 settembre 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 15 settembre 2023 - Jana avrà la conferma che Jimena ha un piano ben preciso e che Cruz la sostiene. La ragazza non intenderà permettere alle due donne di averla vinta e farà di tutto perché il Lujan ricordi il suo passato. Per questo motivo vorrà riparare l’aereo del marchese ma avrà bisogno di aiuto e denaro. Chiederà quindi a Catalina una mano. Intanto Lope confiderà a Teresa che Salvador è stato catturato dai nemici e i due decideranno di non dire nulla a Maria. Intanto la situazione tra Don Alonso, il sergente Funes e Padre Camillo, degenererà. Qui la trama completa di La Promessa.

