La Promessa Anticipazioni 15 settembre 2023: Jana salverà Manuel. Cruz e Jimena non l'avranno vinta!

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 15 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Jana giurerà di salvare Manuel da Jimena e Cruz, che lo stanno imbrogliando.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 15 settembre 2023, alle ore 16.20, ci rivelano che Jana avrà la conferma che Jimena ha un piano ben preciso e che Cruz la sostiene. La ragazza non intenderà permettere alle due donne di averla vinta e farà di tutto perché il Lujan ricordi il suo passato. Per questo motivo vorrà riparare l’aereo del marchese ma avrà bisogno di aiuto e denaro. Chiederà quindi a Catalina una mano. Intanto Lope confiderà a Teresa che Salvador è stato catturato dai nemici e i due decideranno di non dire nulla a Maria. Intanto la situazione tra Don Alonso, il sergente Funes e Padre Camillo, degenererà.

Anticipazioni La Promessa: Jimena giura di salvare Manuel

Jana ha scoperto il terribile passato di Curro ma è venuta anche a sapere che Manuel sta correndo un grosso pericolo. Il ragazzo è vittima di un vero e proprio imbroglio. Jimena gli sta raccontando delle cose non vere sul suo passato; il suo intento è quello di fargli credere che loro si amassero e che il volo non gli fosse mai piaciuto. Un inganno con i fiocchi e quel che è peggio è che Cruz è d’accordo. La cameriera giurerà di impedire che le due donne l’abbiano vinta e penserà che un buon modo per aiutare il Lujan, sia quello di riparare il suo aereo.

La Promessa Anticipazioni: Jana vuole riparare l’aereo di Manuel

Jana penserà che se riuscirà a riparare l’aereo di Manuel, il ragazzo – vedendolo – potrebbe ricordarsi tutto. Un progetto per cui però avrà bisogno di una mano. Chiederà quindi a Catalina di darle il suo aiuto e la ragazza sarà più che contenta di rivedere suo fratello felice come un tempo. La Lujan però avrà un altro compito molto importante. Dovrà salvare Don Alonso e il sergente Funes dal violento Camillo. Il finto prete verrà scoperto e, in preda all’ira, minaccerà di morte il marchese e Conrado. Catalina riuscirà a trovare i due uomini, prima che sia troppo tardi.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Salvador è stato catturato

Lope scoprirà che Salvador è stato catturato e confiderà a Teresa tutte le sue preoccupazioni. I due ragazzi decideranno di non dire nulla a Maria, per non preoccuparla ulteriormente. Intanto Cruz continuerà a trattare Curro con disprezzo e a peggiorare la situazione ci si metterà Lorenzo, che non nasconderà il suo desiderio di mettere mano all’eredità del Barone. La marchesa sarà furiosa con lui, per la sua insolenza.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.20 su Canale5.