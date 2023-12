Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 14 dicembre

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 dicembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 14 dicembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 dicembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 dicembre - Brooke sarà furiosa con Steffy. La Forrester ha chiamato suo padre per invitarlo all’ennesima riunione famigliare e tutto ciò sta diventando una brutta abitudine. La Logan è certa che la figliastra stia tramando qualcosa per portargli via il marito. Intanto a Villa Forrester tutto è pronto per brindare nuovamente tutti insieme ma l’imminente arrivo di Hope sembra guastare l’atmosfera. Steffy sarà una furia e guarderà in cagnesco suo fratello, che ancora si ostina a tenere la ragazza al suo fianco, nonostante non sia una Forrester. Il suo sguardo la dirà lunga: Hope deve essere eliminata! Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 14 dicembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 14 dicembre - gli uomini di Demir sono riusciti a rintracciare Umit. Dopo averla rapita, la portano in un luogo segreto, dove il giorno seguente verrà sottoposta ad un intervento per l'interruzione di gravidanza. Sevda, disperata, raggiunge Zuleyha per chiederle una mano; quest'ultima, però, la manda via. In un secondo momento, sarà Betul a comunicare alla cantante dove si trovi la figlia. Intanto, nonostante le condizioni di Kerem Ali siano peggiorate, improvvisamente si riprende. L'avvocato Coskun si rende conto che Fekeli, Fikret e Lutfiye sono la famiglia del bambino ormai, pertanto decide di lasciarlo a loro... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 dicembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 14 dicembre 2023 - Manuel non sopporterà più che Martina e Catalina se la prendano con Jimena e parlino male di lei. Le due cugine vorrebbero che il marchese si guardasse le spalle da sua moglie e le impedisse di dirgli altre bugie. Il ragazzo non vorrà dar loro retta e Catalina, stanca di questa situazione ma soprattutto dei finti malesseri della cognata, deciderà di intervenire di persona. Tra le due si scatenerà un furioso scontro. Qui la trama completa de La Promessa.

