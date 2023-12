Terra Amara Anticipazioni 14 dicembre 2023: Umit viene rapita!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 14 dicembre 2023 su Canale 5 rivelano che gli uomini di Demir stanano Umit. Per lei si mette molto male...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 14 dicembre 2023, alle 14:10, gli uomini di Demir sono riusciti a rintracciare Umit. Dopo averla rapita, la portano in un luogo segreto, dove il giorno seguente verrà sottoposta ad un intervento per l'interruzione di gravidanza. Sevda, disperata, raggiunge Zuleyha per chiederle una mano; quest'ultima, però, la manda via. In un secondo momento, sarà Betul a comunicare alla cantante dove si trovi la figlia. Intanto, nonostante le condizioni di Kerem Ali siano peggiorate, improvvisamente si riprende. L'avvocato Coskun si rende conto che Fekeli, Fikret e Lutfiye sono la famiglia del bambino ormai, pertanto decide di lasciarlo a loro...

Terra Amara Anticipazioni: Umit sequestrata!

Quando Demir ha scoperto che Umit aspettava un figlio da lui, ha capito immediatamente di dover intervenire per sbarazzarsi del problema il prima possibile, ed una volta per tutte. pertanto, lo Yaman ha organizzato il suo rapimento, ed ha persino assoldato un medico affinché la operasse per farla abortire contro la sua volontà. Sevda, però, è riuscita ad intervenire per tempo, ed ora il primario è in fuga. Purtroppo, la Kahraman ha perduto tutto il denaro che le aveva procurato la madre, e si trova in grande difficoltà. Così, gli uomini sguinzagliati dal suo ex amante la trovano e la sequestrano!

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha respinge Sevda...

La dottoressa è stata rapita e condotta in un luogo segreto in cui, il giorno seguente, verrà operata: Demir ha deciso che la sua gravidanza debba essere interrotta. Sevda è in preda al panico. Terribilmente preoccupata per Umit, la cantante decide di recarsi da Zuleyha per chiederle di aiutarla a rintracciarla; quest'ultima, tuttavia, non se la sente di darle una mano e la manda via. Poco dopo, sarà Betul a rivelare a Sevda dove si trovi sua figlia...

Kerem Ali sta meglio, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 14 dicembre 2023

Sono tutti con il fiato sospeso per le sorti del piccolo Kerem Ali. In seguito alla tragica dipartita della mamma, Mujgan, morta in un disastro aereo, il bambino si è ammalato, e le sue condizioni di salute sono apparse sin da subito molto gravi. Una volta che è stato portato in ospedale, Kerem Ali è stato ricoverato d'urgenza, ed ha trascorso l'intera notte in terapia intensiva con la terribile diagnosi di meningite. Nonostante sembrasse che stesse peggiorando, per fortuna ora è fuori pericolo. L'avvocato Coskun, vedendo quanto Fekeli, Fikret e Lutfiye fossero disperati per il bimbo, capisce che sono loro la sua famiglia, e quindi decide di lasciarglielo...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.