Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 novembre

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 novembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 13 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 novembre 2023 - Deacon domanderà a Sheila come abbia fatto a imbrogliare i Forrester e la polizia, facendo credere di essere stata addirittura sbranata da un orso. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Carter gli racconterà tutto mentre alla Forrester Creations, Ridge confermerà a Quinn, Carter e Zende che il loro più grande incubo è finalmente morto e sepolto. Il Forrester non saprà quanto si stia sbagliando. Pure Steffy e Finn non avranno ancora idea del pericolo che stanno di nuovo per correre e penseranno solo a godersi dei momenti insieme, finalmente riuniti. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 13 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 13 novembre 2023 - Mujgan mette un bracciale di Umit nell'automobile di Demir. Zuleyha ritrova il gioiello e chiede al marito delle spiegazioni. Lo Yaman, in difficoltà, tenta di tenere i nervi saldi e le racconta di aver dato un passaggio qualche giorno prima al primario. La moglie sembra credergli... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 novembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 13 novembre 2023 - Simona dovrà confessare alla sua amica la verità che da tempo le nasconde. La cuoca non potrà attendere oltre, visto che Camillo ha intenzione di spifferarle tutto. Candela non potrà credere di essere stata ingannata dalla sua amica, per così tanto tempo. Delusa e ferita si allontanerà dalla tenuta, per stare un po’ di tempo da sola. Qui la trama completa de La Promessa.

