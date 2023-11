La Promessa Anticipazioni 13 novembre 2023: Candela con il cuore spezzato. Simona l'ha sempre ingannata!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 13 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Simona confesserà il suo terribile segreto a Candela e le spezzerà il cuore.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 13 novembre 2023, alle ore 16.40, Candela avrà il cuore spezzato. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Simona dovrà confessare alla sua amica la verità che da tempo le nasconde. La cuoca non potrà attendere oltre, visto che Camillo ha intenzione di spifferarle tutto. Candela non potrà credere di essere stata ingannata dalla sua amica, per così tanto tempo. Delusa e ferita si allontanerà dalla tenuta, per stare un po’ di tempo da sola.

Anticipazioni La Promessa: Simona costretta a confessare tutto a Candela

Un invito inaspettato ha mandato Candela in crisi e con lei Simona. La cuoca della tenuta sa perfettamente cosa Camillo voglia dire alla sua amica. Non è passato tanto tempo da quanto, credendolo un prete, gli ha confessato il terribile segreto, che la lega alla tragedia che ha colpito la collega, anni prima. Simona ha rivelato al finto sacerdote, che suo marito Tono ha ucciso Custodio, il consorte di Candela.

La Promessa Anticipazioni: Simona rivela a Candela la verità sulla morte di suo marito

Camillo è in grado di fare del male anche in prigione. Il criminale vuole vendicarsi di Simona ma anche di Candela, mettendo zizzania tra di loro. E ha un’arma nelle sue mani: un terribile segreto. Prima che la sua amica lo venga a scoprire dal finto sacerdote, Simona prenderà da parte la collega e le rivelerà tutto. Le confesserà che l’assassino del suo amato Custodio, è suo marito Tono e che lei sa tutto da anni. Le dirà anche che, dopo quanto successo, ha rotto ogni rapporto con il suo consorte e ha spinto affinché lei fosse assunta alla tenuta, per darle una mano.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Candela lascia la tenuta a causa di Simona

Candela ascolterà la confessione di Simona con le lacrime agli occhi. La terribile tragedia che l’ha colpita anni prima, coinvolge pure la persona su cui per tanto tempo ha pensato di poter contare. L’aiuto cuoca sarà talmente delusa e amareggiata da chiedere ai marchesi dei giorni di riposo. Lascerà la tenuta per stare da sola per un po’ e per riflettere su quello che avrà appena scoperto. Simona non potrà fare nulla per fermarla e cercherà in Lope un sostegno in questo momento così emotivamente pesante.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 13 al 17 novembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.