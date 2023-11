Beautiful, Anticipazioni Puntata del 13 novembre 2023: Sheila è viva e ha ingannato tutti! Ecco come ha fatto...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 13 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Sheila è viva e sta per tornare alla carica. Deacon però vuole sapere come ha fatto a salvarsi mentre Ridge rassicura Quinn, Carter e Zende che l'incubo è finito.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 13 novembre 2023, alle ore 13.45, Deacon domanderà a Sheila come abbia fatto a imbrogliare i Forrester e la polizia, facendo credere di essere stata addirittura sbranata da un orso. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Carter gli racconterà tutto mentre alla Forrester Creations, Ridge confermerà a Quinn, Carter e Zende che il loro più grande incubo è finalmente morto e sepolto. Il Forrester non saprà quanto si stia sbagliando. Pure Steffy e Finn non avranno ancora idea del pericolo che stanno di nuovo per correre e penseranno solo a godersi dei momenti insieme, finalmente riuniti.

Anticipazioni Beautiful: Deacon chiede a Sheila come si è salvata

Deacon è sconvolto. Lo Sharpe ha scoperto che la donna con cui ha passato la notte, è Sheila. La Carter non è morta e ha ingannato tutti, con una grande maestria. Il barista vorrà sapere come abbia fatto a far credere alla polizia e ai Forrester di essere morta, per giunta sbranata da un orso. La sua astuzia è pari alla sua pazzia, visto che il detective Sanchez ha persino portato una prova – un suo dito del piede – della sua morte. La rossa riderà di gusto e confesserà al suo unico amico di averci pensato a lungo e di aver voluto fornire lei stessa un indizio per farla credere davvero fuori gioco. Poi gli rivelerà di essere corsa da lui, benché sia in libertà vigilata, perché non aveva altro posto in cui andare. Deacon si stupirà infatti di averla rivista e spererà che non la becchino a casa sua, altrimenti saranno guai. E i guai busseranno alla porta, nelle vesti del poliziotto che deve controllare il padre di Hope e tenerlo sotto osservazione.

Beautiful Anticipazioni: Ridge conferma a Quinn, Carter e Zende che Sheila è morta

La prova della morte di Sheila ha convinto tutti e Ridge è talmente felice e soddisfatto da essersi salvato la foto del dito della rossa, sul cellulare. Il Forrester la mostrerà soddisfatto a Quinn, Carter e Zende, che gli chiederanno di raccontargli i fatti. Lo stilista informerà i tre di aver avuto la conferma che tutti aspettavano, ovvero che il loro peggior incubo è finalmente finito. Poi il discorso si sposterà su Steffy e Finn, innamorati più che mai. Quinn ribadirà quanto sia importante avere qualcuno da amare e ovviamente le sue parole lasceranno il suo ex figliastro infastidito. Del resto lei è e sarà sempre la sua ex matrigna, che ora sta con il suo miglior collaboratore.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy e Finn rischiano grosso

Steffy e Finn continueranno a godersi i bei momenti insieme, senza sapere il grande pericolo che entrambi stanno correndo. I due non sono ancora a conoscenza del fatto che Sheila sia ancora viva e che voglia tornare all’attacco, per recuperare il rapporto con suo figlio. L’incubo Sheila Carter non solo non è ancora finito ma è scatenato più che mai.

