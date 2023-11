Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 novembre

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 novembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 10 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 novembre 2023 - Steffy prenderà le difese sia di sua madre che di suo fratello e sarà molto chiara con suo padre. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la bella Forrester spronerà Ridge a difendere la sua famiglia e a scontrarsi con Brooke, senza alcuna paura. La ragazza sarà spudoratamente sincera e farà notare al genitore quanto lei e suo fratello – ma anche la loro madre – abbiano sofferto per le sue continue assenze e per le sue decisioni, atte ad assecondare i capricci della Logan. È ora di dire basta e di pensare al bene dei Forrester. Intanto Brooke prometterà a Hope di aiutarla in ogni modo, per non perdere Douglas. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 all'11 novembre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 10 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 10 novembre 2023 - Demir torna a casa ricoperto di sangue. Il giorno seguente, l'uomo racconta a Zuleyha che cosa gli è successo: ha fatto a botte con Ramazan, il vetraio, che aveva osato insultare Sevda. L'ex sarta, fuori di sé dalla rabbia, si reca alla vetreria e distrugge tutto con una spranga di ferro! Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 6 al 12 novembre 2023.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 novembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 10 novembre 2023 - Candela sarà molto stupita e preoccupata da un inaspettato invito. Camillo, in finto prete, le manderà una lettera e le chiederà di andarlo a trovare in prigione, dove ha da dirle qualcosa di molto importante. La cuoca sbiancherà; il criminale cos’avrà di tanto importante da comunicarle? Questa situazione metterà Simona in grande difficoltà. La donna custodisce un segreto da tempo e non ha mai avuto il coraggio di dirlo all’amica. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 6 al 10 novembre 2023.