La Promessa Anticipazioni 10 novembre 2023: Un invito inaspettato manda Candela in crisi. Ecco cosa sta succendo!

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 10 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Candela riceverà una lettera da parte di Camillo, con la quale il finto prete la inviterà ad andare a trovarlo in carcere. Cosa vorrà dirle? Simona tremerà!

Anticipazioni La Promessa: Candela e Simona hanno un segreto in comune

Simona e Candela hanno un oscuro passato in comune. Le due donne condividono un qualcosa di tragico accaduto anni prima e di cui Candela non è del tutto a conoscenza. Simona custodisce da tempo una grande verità, che non ha il coraggio di confessare alla sua amica, per paura di perdere il suo affetto e di essere accusata di essere una bugiarda. Ma di che oscura bugia o meglio omissione si tratta? Ve lo sveliamo: Simona sa chi ha ucciso il marito della sua aiuto cuoca anzi lo conosce personalmente, visto che si tratta di suo marito.

La Promessa Anticipazioni: Candela riceve un inaspettato invito da parte di Camillo

Simona non ha il coraggio di dire alla sua amica che a uccidere il suo consorte è stato suo marito e che, dopo quanto accaduto, è stata proprio lei a volerla a La Promessa e a volerla aiutare. La cuoca teme che questo segreto, ormai tale da tempo, possa rompere gli equilibri e l’amicizia tra loro e tremerà quando le cose si faranno molto pericolose. Candela ha già ricevuto delle strane lettere anonime, in cui il mittente la invitava ad ascoltare cosa aveva da dirle sul suo passato. L’uomo si rivelerà essere il finto padre Camillo, che le chiederà di raggiungerlo in carcere.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Candela scoprirà tutto?

Candela rimarrà senza parole davanti a questo strano e inatteso invito ma sarà anche curiosa di sapere cosa l’uomo voglia da lei e cosa abbia da dirle sul suo passato. Simona tremerà e penserà che il momento che ha tanto temuto, sia alla fine arrivato. Ma come andrà a finire? Vi anticipiamo che la cuoca deciderà di dire tutto all’amica e di raccontarle di aver chiuso con suo marito dopo quanto accaduto e di averla voluta aiutare facendola chiamare alla tenuta. Ma Candela saprà perdonarla?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.