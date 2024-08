Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy in gabbia! Luna vuole ucciderla

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Luna vuole liberarsi di Steffy, che ha scoperto tutti i suoi crimini. La figlia di Poppy, la vera assassina di Tom e Hollis, ha preso di mira la Forrester e ha un piano diabolico in mente. Scopriamo cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Steffy è nei guai sino al collo. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Luna, la vera assassina di Tom e Hollis, l’ha incastrata e, dopo averla drogata, l’ha rinchiusa in una gabbia, pronta a farla fuori. La figlia di Poppy, che si è rivelata una spietata criminale, ha deciso di liberarsi di chiunque abbia intenzione di mettersi contro al suo obiettivo di diventare una donna ricca e potente. Chi salverà Steffy Forrester? La ragazza morirà davvero questa volta?

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna ingabbia Steffy!

Luna ha drogato Steffy. La Forrester ha commesso una serie di ingenuità, dopo aver scopre la figlia di Poppy baciare Bill. La moglie di Finn, decisa a capire a che gioco stesse giocando la giovane fidanzata di RJ, ha deciso di raggiungerla nel suo vecchio appartamento e di affrontarla faccia a faccia. Capito che la giovane non solo non è figlia di Bill ma che è anche l’assassina di Tom e Hollis, Steffy si è lasciata abbindolare di nuovo e ha accettato del tè freddo, finendo tramortita a terra. Al suo risveglio si è resa conto di essere stata incastrata e rinchiusa in una gabbia, da cui non riuscirà a uscire se qualcuno non entrerà nell’appartamento, che presto verrà demolito. Sarà una corsa contro il tempo e forse stavolta per la giovane non ci sarà più scampo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Video Riassunto delle puntate della Soap

Guarda qui sotto il video riassunto delle puntate americane di Beautiful, poi continua a leggere le anticipazioni complete e scopri nel dettaglio cosa sta succedendo negli episodi della Soap, in onda negli Stati Uniti.

Anticipazioni Americane Beautiful: Luna racconta a Steffy il suo piano

Luna ha intenzione di eliminare chiunque si metta contro di lei e contro il suo sogno di diventare ricca e potente. La ragazza, dopo aver ingabbiato Steffy, le ha rivelato che molto presto l’appartamento in cui si trovano verrà demolito e per questo lei morirà. Prima però di lasciarla da sola, in attesa della fine, la ragazza ha confessato tutto il suo piano. Nella sua mente c’è un preciso disegno: incastrerà Poppy, sua madre, e la farà condannare per omicidio, vendicandosi così di tutto il male che ha dovuto subire per colpa sua. La giovane non ha mai perdonato alla sua mamma di aver avuto una vita di stenti, con lei sempre drogata e in giro da un uomo all’altro. L’occasione per cambiare tutto le si era presentata con Bill, peccato però che Tom e Hollis si siano messi in mezzo, proprio quando tutto sembrava andare per il meglio. Era pure riuscita a ingannare l’odiata zia Li, sostituendo lei stessa il test del DNA somministrato dalla dottoressa e usando uno comprato sul dark web. Una messinscena con i fiocchi, che si concluderà con le tra le braccia di Bill… e non come sua figlia.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy morirà davvero?

Luna è una pazza omicida e non si è fatta scrupoli nemmeno di incastrare la sua stessa madre. Tom, il suo vero padre, è stato eliminato e con lui pure Hollis, l’impiccione. Steffy farà la loro stessa fine, ne è sicura. La ragazza lascerà che l’impresa di demolizione faccia brillare l’appartamento con la Forrester dentro e tutto questo avverrà molto presto. Insomma il piano di Luna sta per realizzarsi. La figlia di Ridge è davvero nei guai sino al collo e stavolta potrebbe non esserci più scampo per lei, a meno che qualcuno non la trovi prima che sia troppo tardi. Ma chi e succederà davvero? Lo scopriremo molto presto!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.