Beautiful Puntata del 13 gennaio 2025: Steffy attacca Liam per difendere Finn!

Scopriamo insieme che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 13 gennaio 2025 su Canale 5. Le Anticipazioni e le Trame della Soap ci rivelano che Steffy non vuole mettere in dubbio la buona fede di Finn, nonostante il video che Liam le ha mostrato...

Steffy, continuando a conversare con Liam, difende Finn a spada tratta, e dice di essere certa dell'amore che lui nutre nei suoi confronti. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 13 gennaio 2025, alle ore 13.45 su Canale 5, la mora dichiara a gran voce che, nonostante il video che lui le ha mostrato, non può dubitare del fatto che Finn non voglia tenere Sheila lontana per proteggere la loro famiglia. Dopodiché, Liam raggiunge Wyatt alla Spencer Publications, e quest'ultimo insiste nel sostenere che la sua severità nel giudicare il medico dipenda anzitutto dal suo amore per l'ex moglie che, ora che è finita con Hope, non riesce più a controllare. Il giovane ammette di amare la Forrester, però ribadisce che il suo solo obiettivo sia proteggerla dalla folle ex suocera...

Beautiful Anticipazioni 13 gennaio 2025: Liam spiazza Steffy!

Liam si è recato alla casa sulla scogliera per accertarsi che la situazione fosse sotto controllo. Infatti, da quando ha saputo che Sheila è tornata a piede libero, ed ha visto Finn che l'ha persino abbracciata in tribunale, ha iniziato a temere il peggio. Dopo aver palesato le sue paure a Steffy, quest'ultima ha precisato che, benché sia la prima ad essere spaventata, sa per certo che suo marito farà del suo meglio per tenere tutti loro al sicuro, non permettendo alla madre biologica di avvicinarsi. A quel punto, lo Spencer si è sentito costretto a rivelarle di aver filmato Finn mentre abbracciava la Carter, sconcertante episodio avvenuto subito dopo la lettura delle sentenza da parte del giudice...

Beautiful Anticipazioni: Steffy difende Finn a spada tratta...

Steffy è sconvolta. Nonostante abbia visto con i suoi occhi il video in cui Finn abbraccia Sheila di nascosto in tribunale, la mora fa fatica a credere che ciò sia realmente accaduto. Evidentemente nervosa, la Forrester si mostra dura con Liam, dicendogli che è sicura di quanto il consorte la ami e di quanto ami la loro bella famiglia: proteggerà lei ed i loro figli. La giovane difende Finn a spada tratta, dichiarando a gran voce di non poter dubitare del fatto che lui non voglia tenere la Dark Lady a debita distanza per farli sentire al sicuro...

Beautiful Trame e Anticipazioni: Liam si sfoga con Wyatt...

Al termine della sua intensa conversazione con Steffy, Liam torna alla Spencer Publications per parlare con Wyatt. Quest'ultimo, dopo averlo ascoltato, ribadisce di non avere il minimo dubbio: lui è tanto severo nel giudicare Finn soltanto perché ancora innamorato dell'ex moglie. Insomma, Wyatt ritiene che Liam intimamente speri che il dottore commetta un passo falso, poiché in questo modo avrebbe un'altra possibilità con la Forrester; infatti, pensa che non sia più in grado di controllare l'amore che nutre nei suoi confronti, ora che il matrimonio con Hope è giunto al capolinea. Il ragazzo non ha problemi ad ammettere di essere ancora innamorato dell'ex consorte, ma ribadisce che attualmente il suo obiettivo non è di tornarci insieme, bensì di proteggerla!

