Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 31 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 31 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, in seguito, alle 14.30 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.55 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 31 agosto 2024 - Brooke rifiuterà l’invito di Hollis e rivelerà a Taylor una verità sconvolgente. La Logan confesserà all’amica di non poter accettare la corte del bel cameriere perché troppo preoccupata per Hope. La bionda dirà alla Hayes di essere in ansia per sua figlia, ultimamente tesa e nervosa a causa del loro passato. Brooke spererà che le cose si sistemino e che tutto torni alla normalità. Intanto Ridge organizzerà una bella sorpresa per Steffy, in occasione del suo compleanno. Taylor si unirà ai festeggiamenti e commenterà con entusiasmo quanto sia fantastica sua figlia. Più tardi Liam raggiungerà l’ex moglie a casa e insieme ricorderanno i bei momenti del loro matrimonio e gioiranno nel vedersi uniti nonostante tutto. Per la Forrester la serata continuerà con Finn, con cui ricorderanno quanto hanno dovuto patire a causa di Sheila. Qui la trama completa di Beautiful.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 31 agosto 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 31 agosto 2024 - Mujgan si spegne in ospedale, dove i dottori, nonostante il loro impegno, non sono stati in grado di salvarle la vita. Mehdi e Cemile sono distrutti dalla notizia della morte della loro sorella maggiore, che li ha cresciuti come fosse la loro madre. Inoltre, il meccanico è furibondo, tanto che si scaglia con una violenza inaudita contro Omer, lo scagnozzo di Burhan, l'assassino di Mujgan. Zeynep, accorsa in ospedale per stare accanto a Medhi, si ritrova a doverlo separare da Omer. Poi, nella speranza che trovino un po' di pace in questo momento buio, l'avvocato invita l'ex marito, Cemile e Nuh a passare la notte a casa sua...Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 agosto giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 31 agosto 2024 - Margarita vorrà tenere d’occhio Pelayo e Jeronimo, convinta che i due nascondano qualcosa. La madre di Martina riferirà a Don Lorenzo di credere che il conte e il suo valletto non siano sinceri e di aver visto il giovane nobile con una valigetta piena di soldi. La donna convincerà il Capitano ad allearsi con lei per scoprire cosa stia succedendo. Intanto Abel, che vuole Manuel lontano dalla tenuta, riferirà di aver visto Jimena debilitata e spingerà il marchesino ad andare a trovare la moglie. Il ragazzo si rifiuterà ma poi Don Alonso riuscirà a convincerlo a fare questo sforzo. Pia intimerà alla servitù di smetterla di parlare di Feliciano e Petra e di non fare più alcun commento su di loro. Tra i camerieri serpeggerà un certo stupore davanti al comportamento inaspettato della governante. Salvador, ora primo valletto, ne combinerà di cotte e di crude e finirà nei guai sia lavorando per Manuel che per Don Alonso. Leonor farà il suo ritorno a casa e tutti saranno molto contenti di riabbracciarla. Qui la trama completa de La Promessa.

