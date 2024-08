Beautiful, Anticipazioni Puntate del 31 agosto 2024: Brooke non si dà pace per Hope mentre Liam e Finn festeggiano Steffy

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 31 agosto 2024 su Canale5. Negli episodi della Soap, Brooke rivelerà a Taylor di essere in ansia per Hope mentre Ridge, Finn e Liam festeggeranno Steffy, in occasione del suo compleanno.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 31 agosto 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Brooke rifiuterà l’invito di Hollis e rivelerà a Taylor una verità sconvolgente. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Logan confesserà all’amica di non poter accettare la corte del bel cameriere perché troppo preoccupata per Hope. La bionda dirà alla Hayes di essere in ansia per sua figlia, ultimamente tesa e nervosa a causa del loro passato. Brooke spererà che le cose si sistemino e che tutto torni alla normalità. Intanto Ridge organizzerà una bella sorpresa per Steffy, in occasione del suo compleanno. Taylor si unirà ai festeggiamenti e commenterà con entusiasmo quanto sia fantastica sua figlia. Più tardi Liam raggiungerà l’ex moglie a casa e insieme ricorderanno i bei momenti del loro matrimonio e gioiranno nel vedersi uniti nonostante tutto. Per la Forrester la serata continuerà con Finn, con cui ricorderanno quanto hanno dovuto patire a causa di Sheila.

Beautiful Anticipazioni: Brooke si sente in colpa per Hope

Brooke è molto in ansia per Hope, ultimamente molto nervosa e ormai persa dietro a Thomas. La Logan non può dimenticare facilmente come sua figlia l’abbia accusata di averle rovinato la vita con il suo comportamento e come abbia puntato il dito contro di lei, imputandole tutta la sua confusione. La Logan senior si confiderà con Taylor, dopo aver rifiutato un nuovo appuntamento con Hollis. La bionda confesserà all’amica di non voler accettare la corte degli uomini, per rispetto di sua figlia e per dimostrarle di essere davvero cambiata. Le racconterà del loro screzio e le dirà di essere molto preoccupata per la giovane stilista, decisamente su di giri e piena di rancore. Brooke spererà che sua figlia si riprenda il prima possibile e giurerà di fare di tutto per farla stare meglio.

Anticipazioni Beautiful: Tanti auguri Steffy!

Dopo il pranzo con Brooke, Taylor raggiungerà Ridge e Steffy alla Forrester Creations. Lo stilista ha organizzato un piccolo rinfresco per festeggiare il compleanno di sua figlia e per dimostrarle ulteriormente il suo affetto, le regalerà una serie di fotografie che ritraggono la loro famiglia unita e felice. La ragazza ne sarà molto felice e pure i suoi genitori lo diventeranno, vedendola sorridere. La Hayes commenterà con l’ex marito di essere molto orgogliosa di come è cresciuta la loro bambina e di essere stati in grado, nonostante tutto, di darle il supporto necessario.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam e Finn festeggiano Steffy

Dopo aver messo in guardia Thomas, Liam raggiungerà Steffy, nel frattempo tornata a casa. Il ragazzo vuole farle gli auguri di compleanno ma ha anche necessità di essere ulteriormente rassicurato su quello che sta accadendo con sua moglie. La Forrester sarà ben felice di ribadirgli che se vedrà qualcosa che non va, sarà la prima a intervenire e lo spingerà a non avere rancore più del dovuto verso suo fratello. I due continueranno a parlare dei bei tempi passati e saranno felici di potersi dire amici dopo la fine del loro matrimonio. Così facendo stanno riuscendo a crescere Kelly senza che lei debba dividersi tra due famiglie. Più tardi Steffy avrà modo di festeggiare con suo marito Finn. Dopo l’intimità, i due penseranno a come siano stati forti ad affrontare tutte le malefatte di Sheila e a come si siano ritrovati a Monte Carlo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 31 agosto 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.