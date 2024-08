My Home My Destiny 2 Anticipazioni 31 agosto 2024: Mujgan muore assassinata!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 31 agosto 2024 su Canale 5: Mujgan muore per mano di chi diceva di amarla...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 31 agosto 2024, alle 14:30, Mujan, determinata a raggiungere Ezurum, dove si trova sua madre, si reca alla stazione dei pullman. Viene raggiunta da Cemile e Nuh, che vogliono salutarla. Intanto, Burhan sta attendo in macchina, rassegnato, ma ancora cupo, e soprattutto con una pistola. L'uomo esce allo scoperto, va incontro all'amata e le punta l'arma contro: le spara e poi spara a se stesso. Mujgan viene portata d'urgenza in ospedale, dove i medici non riescono a salvarla. Zeynep, invece, accorre in ospedale per consolare Mehdi e Cemile, devastati dalla notizia della morte della sorella. Il meccanico è furibondo, tanto che si scaglia contro Omer, lo scagnozzo di Burhan. L'avvocato interviene per dividerli, poi invita Mehdi, Cemile e Nuh a passare la notte a casa sua per trovare un po' di pace...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mujgan in partenza...

Una volta scopeto che Mehdi aveva venduto la loro abitazione di proprietà, Mujgan ha deciso di partire. La donna, che era già intenzionata a mettersi in viaggio quando il fratello ha portato in casa Bayram, ora si sta davvero recando alla stazione degli autobus: vuole raggiungere sua madre ad Ezurum. Allora, Cemile e Nuh, desiderosi di darle un ultimo saluto, la raggiungono. Tuttavia, c'è anche qualcun altro che sta osservando Mujgan da lontano, qualcuno che, però, non vuole salutarla: le sue intenzioni sono decisamente peggiori...

My Home My Destiny Anticipazioni: Burhan spara a Mujgan!

Burhan si trova in auto, dove fissa Mujgan con rassegnazione e cupezza. Con sé, l'uomo ha una pistola. Burhan scende dal veicolo e raggiunge l'amata; una volta che si ritrovano faccia a faccia, lui le punta l'arma contro e spara, poi spara a se stesso. Mujgan viene trasportata d'urgenza in ospedale, dove i medici fanno di tutto per riuscire a salvarle la vita...

Mujgan muore, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 31 agosto 2024

Mujgan si spegne in ospedale, dove i dottori, nonostante il loro impegno, non sono stati in grado di salvarle la vita. Mehdi e Cemile sono distrutti dalla notizia della morte della loro sorella maggiore, che li ha cresciuti come fosse la loro madre. Inoltre, il meccanico è furibondo, tanto che si scaglia con una violenza inaudita contro Omer, lo scagnozzo di Burhan, l'assassino di Mujgan. Zeynep, accorsa in ospedale per stare accanto a Medhi, si ritrova a doverlo separare da Omer. Poi, nella speranza che trovino un po' di pace in questo momento buio, l'avvocato invita l'ex marito, Cemile e Nuh a passare la notte a casa sua...

My Home My Destiny va in onda sabato e domenica su Canale5 a partire dalle 14.30.