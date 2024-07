Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 6 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.30 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.00 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 luglio 2024 - Brooke prenderà la sua decisione definitiva su Hollis. Negli episodi della Soap vedremo la Logan fare un passo indietro e confessare al giovane cameriere di essere lusingata per la sua corte ma di non essere pronta nemmeno a un flirt. La bionda capirà di non poter fare a meno di pensare a Ridge e al loro amore e prima di poter cominciare una nuova relazione, dovrà prima dimenticare suo marito e riprendere in mano la propria vita. Intanto Deacon riceverà una brutta notizia da parte di Sheila. La Carter lo informerà di essere molto orgogliosa di lui e dei suoi successi ma di non poter partecipare all’inaugurazione de Il Giardino, a cui è stata invitata. Il motivo sarà ovviamente il suo rapporto con Bill Spencer. Qui la trama completa di Beautiful.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 6 luglio 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 6 luglio 2024 - il protagonista è inconsolabile. Nonostante abbia fatto di tutto per provare a far cambiare idea alla consorte in merito al divorzio, non è stato in grado di centrare l'obiettivo. Non riuscendo ad immaginare una vita senza Zeynep al suo fianco, è devastato. Inoltre, dopo aver toccato l'argomento con i suoi cari, Mehdi è ancora più frustrato perché sa di essere l'unico responsabile di quanto accaduto: se lei è giunta a questa infausta conclusione, è solo colpa sua. L'uomo è conscio di aver portato Zeyenp all'esasperazione, quindi non gli resta che fare mea culpa... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 6 luglio 2024 - Pia scoprirà che dietro al rapimento di Diego c’è lo zampino di Cruz. La governante non avrà il coraggio di affrontare la marchesa ma Jana, furiosa, la spronerà a cercare giustizia e a non lasciare impunita la madre di Manuel, che compiuto un gravissimo crimine. Intanto Martina deciderà di rompere con Curro mentre Abel osserverà costantemente Jana e Manuel per capire che tipo di relazione i due abbiano. Intanto il dottore proseguirà a seguire il piano di Jimena. Di Ramona non c’è ancora traccia e Cruz impedisce al gruppo di ricerca di indagare nelle sue terre. Candela si rende conto che Don Carlos nasconde qualcosa da quando è tornato a casa mentre tutti attendono l’arrivo del nuovo ospite, il Conte de Anil, Pelayo Gómez De La Serna. Margarita avrà una grande sorpresa per sua figlia e pure per sua cognata. Qui la trama completa de La Promessa.

