Beautiful, Anticipazioni Puntate del 6 luglio 2024: Brooke si tira indietro mentre per Deacon è tempo di delusioni...

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5 il 6 luglio 2024, Brooke decide di non continuare la sua frequentazione con Hollis mentre Deacon rimane di sasso nello scoprire che Sheila non parteciperà all'inaugurazione del suo ristorante. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap.

Le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 6 luglio 2024 alle ore 13.50 su Canale5, Brooke prenderà la sua decisione definitiva su Hollis. Negli episodi della Soap vedremo la Logan fare un passo indietro e confessare al giovane cameriere di essere lusingata per la sua corte ma di non essere pronta nemmeno a un flirt. La bionda capirà di non poter fare a meno di pensare a Ridge e al loro amore e prima di poter cominciare una nuova relazione, dovrà prima dimenticare suo marito e riprendere in mano la propria vita. Intanto Deacon riceverà una brutta notizia da parte di Sheila. La Carter lo informerà di essere molto orgogliosa di lui e dei suoi successi ma di non poter partecipare all’inaugurazione de Il Giardino, a cui è stata invitata. Il motivo sarà ovviamente il suo rapporto con Bill Spencer.

Anticipazioni Beautiful: Brooke fa un passo indietro

Deacon e Brooke sono pronti a nuovi inizi ma non a nuovi amori. Nessuno dei due sarà disposto a cominciare una nuova relazione nemmeno se a proporla è un ragazzo affascinante e intraprendente come Hollis. La Logan comprenderà che l’imbarazzo che sta provando durante la cena con il cameriere non è certo dovuto all’emozione del momento ma ai suoi pensieri ancora diretti a Ridge. La bionda ha deciso di voltare pagina e di dare priorità a se stessa, sfuggendo alle dinamiche sempre controverse vissute con suo marito e Taylor. Non può però negare a se stessa di non continuare a pensare che al momento nessuno potrà prendere il posto del Forrester e che lei non si sente pronta per iniziare una nuova storia d’amore ma nemmeno un flirt.

Beautiful Anticipazioni: Brooke “molla” Hollis

Brooke ringrazierà Hollis per la bella serata ma gli dirà di non poter proseguire oltre con la loro “frequentazione”. È stato bello passare del tempo insieme ma la cosa finirà davanti a un bicchiere di vino. Insomma la Logan dirà chiaramente di non volersi concedere neanche un flirt, non ora che ha bisogno di tempo per se stessa e per rimettere in ordine la sua vita, cambiata totalmente dopo l’addio a Ridge e la pace fatta con Taylor. Sarà un passo molto importante per lei ma soprattutto necessario per poter essere felice.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon deluso dalla decisione di Sheila

Mentre Brooke farà il passo indietro con Hollis, Deacon rimarrà spiazzato e deluso dalla decisione di Sheila. Lo Sharpe sarà entusiasta dell’inaugurazione del suo locale e vorrebbe che tutte le persone a lui care partecipassero all’evento. La Carter lo gelerà dicendogli di non potersi presentare ma di essere molto orgogliosa di lui. Ovviamente la ragione per cui la rossa non potrà raggiungerlo al ristorante è la sua relazione con Bill, geloso di Deacon e molto probabilmente capace di mettere nei guai sia lei che lo Sharpe, se solo notasse quanta sintonia c’è ancora tra loro.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.