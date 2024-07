My Home My Destiny 2 Anticipazioni 6 luglio 2024: Mehdi è a pezzi...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 6 luglio 2024 su Canale 5 rivelano che Mehdi è distrutto dalla decisione di Zeynep...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 luglio 2024, alle 14:30, Mehdi ha agito d’impulso, non si aspettava che la sua decisione avrebbe scatenato questa reazione nella moglie. Il meccanico è distrutto per la richiesta di divorzio di Zeynep e, parlando con gli amici e i familiari, si rende conto di averla porta a questo punto esasperandola...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep vuole il divorzio!

Zeynep, dopo aver discusso animatamente con Mehdi e dopo che quest'ultimo è persino arrivato a rinchiuderla in casa contro la sua volontà, ha riflettuto a lungo. La giovane si è chiesta se fosse questa la vita che avrebbe voluto vivere fino alla fine dei suoi giorni, e la risposta che si è data è stata negativa. Pertanto, non appena, Mehdi è rientrato dalla sua giornata lavorativa, Zeynep gli ha fatto sapere senza troppi giri di parole di aver deciso di chiedere il divorzio.

My Home My Destiny Anticipazioni: Kibrit contro Mehdi!

Il meccanico non riesce a credere che l'amata voglia lasciarlo per sempre. In preda alla disperazione, ha chiesto aiuto a famigliari ed amici, ed ha poi accolto i loro consigli, facendo del suo meglio per provare a rimediare al grave errore compiuto. Tuttavia, sembra che i suoi sforzi non serviranno a niente. Ormai Zeynep ha fatto la sua scelta, e non tornerà sui suoi passi per niente al mondo. L'avvocato, con grande dispiacere del marito e di Kibrit, si sta preparando a lasciare l'abitazione. La figlioletta, sconvolta, arriva a prendersela con Mehdi, accusandolo di aver spinto Zeynep ad abbandonarla...

Mehdi in preda alla disperazione, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 6 luglio 2024

Il protagonista è inconsolabile. Nonostante abbia fatto di tutto per provare a far cambiare idea alla consorte in merito al divorzio, non è stato in grado di centrare l'obiettivo. Non riuscendo ad immaginare una vita senza Zeynep al suo fianco, è devastato. Inoltre, dopo aver toccato l'argomento con i suoi cari, Mehdi è ancora più frustrato perché sa di essere l'unico responsabile di quanto accaduto: se lei è giunta a questa infausta conclusione, è solo colpa sua. L'uomo è conscio di aver portato Zeyenp all'esasperazione, quindi non gli resta che fare mea culpa...

