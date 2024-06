Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 30 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.45 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 giugno 2024 - mentre Hope e Liam saranno sempre più agguerriti e vorranno recuperare il più presto possibile il loro rapporto con Douglas, Brooke lascerà tutti senza parole. La bionda accetterà l’invito di Hollis. Il cameriere, ottenuto il permesso da Deacon di corteggiare la Logan, si è fatto avanti e lei, convinta pure dalle insistenze di Taylor, sceglierà di dargli un’opportunità. Avrà finalmente trovato qualcuno con cui dimenticare Ridge? Qui la trama completa di Beautiful.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 30 giugno 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 30 giugno 2024 - dopo un'attesa che sembrava essere infinita - anche perché, in fin dei conti, sono trascorsi vent'anni - Mujgan può rivedere il suo ex fidanzato, Burhan. Lei è molto emozionata, e lo stesso si può dire di lui, che le confessa di non averla mai dimenticata: nonostante sia passato tutto questo tempo, non ha mai smesso di pensarla ed amarla. I due si avvicinano, e qualcuno li sorprende insieme. Mehdi li vede in cima ad una collina abbracciati e, furioso come non mai, si scaglia contro Burhan. Come andrà a finire questo corpo a corpo? Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 30 giugno 2024 - Don Fernando avrà un attacco di cuore durante una lite con Cruz. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la marchesa deciderà di non aiutare il cognato e di lasciarlo morire, liberandosi per sempre di lui. A trovare il corpo dell’uomo sarà Martina mentre la moglie di Don Alonso farà finta di non saperne nulla. Intanto Abel cercherà di capire di più sulla relazione tra Manuel e Jana mentre Feliciano tenterà di chiarire con Teresa ma la ragazza, sentendosi tradita, non vorrà nemmeno ascoltare le sue spiegazioni su quanto successo con il piccolo Diego. Maria e Salvador torneranno alla tenuta ma dovranno aspettare ancora qualche giorno per scoprire se l’operazione è andata a buon fine. La proposta di matrimonio di Carlos ha lasciato Candela senza parole. La cuoca non ha ancora preso la sua decisione e i suoi amici le consigliano di seguire il suo cuore e di non curarsi del resto.Qui la trama completa de La Promessa.

