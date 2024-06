Beautiful, Anticipazioni Puntata del 30 giugno 2024: Brooke accetta di uscire con Hollis!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 30 giugno 2024 su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap ci rivelano che Brooke si lascerà convincere da Hollis a uscire con lui per una cena.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 30 luglio 2024, in onda su Canale5 alle ore 14.15, mentre Hope e Liam saranno sempre più agguerriti e vorranno recuperare il più presto possibile il loro rapporto con Douglas, Brooke lascerà tutti senza parole. La bionda accetterà l’invito di Hollis. Il cameriere, ottenuto il permesso da Deacon di corteggiare la Logan, si è fatto avanti e lei, convinta pure dalle insistenze di Taylor, sceglierà di dargli un’opportunità. Avrà finalmente trovato qualcuno con cui dimenticare Ridge?

Anticipazioni Beautiful: Thomas e Steffy in lotta a causa di Douglas

Thomas è una furia. Il ragazzo di tutto si sarebbe aspettato tranne che sua sorella gli voltasse le spalle e gli rendesse la vita difficile. E invece è stato proprio così. Steffy si è rifiutata di fargli vedere Douglas quando lui desidera e ha imposto delle regole per recarsi a casa sua e passare del tempo con suo nipote. La ragazza si è trovata costretta a mettere dei paletti per rispettare i desideri del suo nipotino e far capire a tutti di essere neutrale, così come desidera il piccolo Forrester. E la cosa ha stupito non solo Thomas ma anche la stessa Hope, che inizialmente aveva pensato di perdere completamente il controllo del figlio, proprio a causa del legame non proprio idilliaco con la sua sorellastra.

Beautiful Anticipazioni: Hope in ansia per il futuro di Douglas

La scelta di Douglas ha sconvolto anzi ha proprio infranto il cuore di Hope, che sperava di aver risolto i problemi con suo figlio e di riaverlo a casa sua, con la custodia sino ai diciotto anni. Ma proprio quando tutto sembrava essere a suo favore, ecco che il suo bambino ha dato un bello schiaffo morale a tutti, scegliendo sua zia e sperando che questa decisione facesse finalmente ragionare i suoi genitori e farli venire a patti, giusti, per il suo futuro. Hope ha capito che Douglas vuole serenità e lei sa di potergliela dare ma non può certo mettere la mano sul fuoco per Thomas, capace di tradire la fiducia di tutti.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke accetta di uscire con Hollis

Brooke ha un nuovo amore? Potrebbe essere. Di sicuro la Logan ha un corteggiatore e pure molto giovane. Hollis, il cameriere di Deacon, si è fatto avanti con lei e ha divertito tantissimo Taylor. Il giovanotto ha chiesto allo Sharpe il permesso di corteggiare la madre di sua figlia Hope e, ottenuto l’ok, è partito all’arrembaggio. La nostra bionda protagonista stupirà tutti accettando non solo di scambiare i loro numeri di telefono ma pure di passare una serata insieme a lui. Che sia davvero arrivato il momento di voltare pagina?

