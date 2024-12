Beautiful, La Promessa, Endless Love e My Home My Destiny: ecco cosa succederà alle Soap a Natale 2024

Anticipazioni TV

Ecco cosa succederà alle Soap Beautiful, La Promessa, Endless Love e My Home My Destiny durante le vacanze natalizie 2024/2025. Ecco cosa sarà trasmesso e cosa no su Canale5 e Rete4.

Cambi di programmazione e novità in arrivo per le Soap di Canale5 e Rete4. Da domani, 23 dicembre 2024 e sino a dopo la Befana 2025, parte il palinsesto festivo di Mediaset, che coinvolgerà tutti i nostri appuntamenti con le storie d’amore e di intrigo, che solitamente ci fanno compagnia nei pomeriggi della rete ammiraglia e nell’access prime time del quarto canale. Ma cosa succederà? Ve lo sveliamo nel dettaglio.

Beautiful: La Soap di Canale5 va in onda in replica

Vogliamo rivelarvi cosa succederà a ogni singola Soap Mediaset, a partire dal primo appuntamento della giornata, ovvero quello con Beautiful. Le avventure della Forrester non andranno in vacanza e rimarranno a farci compagnia, nel loro slot orario, dal lunedì al sabato, ma in replica. Saranno riproposte le puntate che abbiamo visto dal 9 dicembre scorso e questo continuerà sino alla Befana 2025, dopo la quale potremo seguire gli episodi inediti che vedranno Hope e Thomas affrontare le loro famiglie, contrarie alla loro relazione, e Steffy scoprire dell’abbraccio di Finn a sua madre. Sheila è tornata in libertà e ora rischia di mettere in pericolo la serenità della Forrester, che dovrà correre ai ripari proteggendosi persino da suo marito. L’unico stop delle vicende dei Forrester si avrà il 25 e il 26 dicembre 2024 e probabilmente il 1° gennaio 2025.

Endless Love: La Soap va in pausa dal lunedì al venerdì

Endless Love si ferma a Natale 2024 ma lo fa in un modo molto particolare. Da domani, 23 dicembre 2024, saltano infatti gli appuntamenti dal lunedì al venerdì sia pomeridiani che serali ma rimangono gli episodi del sabato. Il 28 dicembre 2024 e il 4 gennaio 2025 tornerà quindi a farci compagnia la storia d’amore tormentato di Nihan e Kemal, che vi riveliamo essere agli sgoccioli. Sì la Soap sta per concludersi, non manca molto, ed è probabile che dopo gennaio 2025 potremo cominciare a sentire qualche nome scelto per sostituirla nel daytime ma pure nel prime time.

Leggi anche Tradimento presto nel daytime di Canale5 in sostituzione di Endless Love? Ecco cosa potrebbe succedere alla Fiction Turca

My Home My Destiny, la Soap che non va in vacanza

My Home My Destiny continuerà invece a farci compagnia anche a Natale 2024 e Capodanno 2025. Le avventure di Zeynep e delle sue madri saranno trasmesse dal lunedì al venerdì, sempre puntate brevi, ma andranno in onda anche il sabato. È infatti previsto un episodio il 28 dicembre 2024, dopo Endless Love. L’unico stop lo avremo nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2024. Anche My Home sta per concludersi ed è probabile che il gran finale sarà più o meno nello stesso tempo della sua collega turca.

La Promessa: La Soap va in onda nelle vacanze natalizie e raddoppia

Novità in arrivo per La Promessa per Natale 2024. La Soap spagnola non solo non si ferma per le vacanze natalizie ma raddoppia o meglio lo fa in tre giornate molto particolari, ovvero il 25 e il 26 dicembre 2024 e il 1° gennaio 2025. In questi giorni l’amore di Jana e Manuel sarà trasmesso con due episodi, prendendo il posto di 4 di Sera di Paolo Del Debbio. Ma le sorprese non finiscono qui. La Soap, dal 23 dicembre 2024, sarà trasmessa anche di prima mattina, prendendo il posto di uno degli episodi di Terra Amara.

Leggi anche La Promessa: Novità in arrivo per la Soap di Rete4 e non solo a Natale 2024