Tradimento presto nel daytime di Canale5 in sostituzione di Endless Love? Ecco cosa potrebbe succedere alla Fiction Turca

Da Fiction a Soap? Tradimento si trasformerà presto in appuntamento pomeridiano di Canale5 e sostituirà Endless Love? Possibile! Ecco cosa potrebbe succedere alla serie con Vahide Percin.

Tradimento potrebbe presto diventare il nostro appuntamento quotidiano e pomeridiano. La Fiction con Vahide Percin, l’amata Hunkar di Terra Amara, ci sta facendo compagnia la domenica in prima serata su Canale5 ma come successo per altre Soap potrebbe spostarsi nel daytime, mantenendo comunque il suo posto nella serata dell’ultimo giorno della settimana. La cosa è probabile ma non certa, almeno per ora, visto che – tra poche settimane – sia per Endless Love che per My Home My Destiny andranno in onda le ultime puntate.

Endless Love e My Home My Destiny vicine alla fine: Ultime puntate in arrivo per le Soap

Siamo agli sgoccioli. Sia Endless Love che My Home My Destiny sono destinate a farci compagnia per i primi mesi del 2025 e nulla più. Le due Soap sono infatti molto vicine alla conclusione e mancano poche puntate al gran finale per entrambe, che riserverà lacrime e gioia. La decisione di Mediaset di concedere una pausa alla Soap Endless Love per le vacanze di Natale 2024 e mandarla in onda solo nel weekend, permetterà ai fan di non perdersi alcun appuntamento durante i giorni natalizi. La storia d’amore tra Kemal e Nihan tornerà dal 7 gennaio 2025.

My Home My Destiny rimarrà invece a farci compagnia su Canale5 anche a Natale 2024 e Capodanno 2025 con episodi sempre piuttosto brevi che dilazionano e rallentano il corso della storia e che ci permetteranno di seguire le vicende di Zeynep e della sua complicata famiglia, anche nei primi mesi del nuovo anno.

Tradimento: La Fiction di Canale5 approda nel daytime?

Con la conclusione di Endless Love e di My Home My Destiny, su Canale5 ci sarà spazio per un’altra avventura e siamo certi che verrà scelta una dizi. Tradimento potrebbe essere una valida sostituta di una delle due Soap. L’attuale serie TV serale potrebbe quindi diventare un appuntamento quotidiano ma non si esclude che Mediaset decida di mantenerlo solo in prima serata come successo con la Rosa della Vendetta e forse per via del non molto successo ottenuto da Segreti di Famiglia nel daytime, questa potrebbe essere la decisione definitiva. La storia si presta, però, a essere raccontata nel pomeriggio ma non è escluso che si possa puntare a un nuovo titolo preso persino dai tanti presenti su Mediaset Infinity.

La Promessa torna su Canale5 dopo la fine di Endless Love o My Home My Destiny?

Non è da escludere che La Promessa torni su Canale5. È un’ipotesi azzardata visto che la Soap è stata spostata su Rete4 per fare da traino alla prima serata e ha un posto d’onore nel palinsesto del Quarto Canale. Anzi la rete ha deciso persino di mandare le sue repliche in uno slot orario durante la prima mattina.

È forse più probabile che Mediaset punterà ad altri titoli turchi già acquistati. Da novembre 2024 è arrivata Love, Reason, Get even ma in ballo potrebbero esserci If i Love You con Kerem Bursin ovvero Serkan Bolat di Love is in the Air, oppure Everywhere I Go, Coincidenze d’amore. Sono tante le possibilità così come potrebbe arrivare una Soap turca completamente nuova, tutta da scoprire e non approdata prima in on demand. Quello che è certo è che non rimarremo a digiuno di storie d’amore che allietino il nostro pomeriggio.

Tradimento va in onda la domenica in prima serata su Canale5.