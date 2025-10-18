Beautiful, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di oggi, sabato 18 ottobre 2025, di Beautiful in onda alle ore 13.45, de La forza di una donna alle ore 14.38 e de La Promessa trasmessa alle ore 19.45.

Beautiful: ecco cosa succederà nella puntata del 18 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful in onda oggi - 18 ottobre 2025 - Steffy si troverà da sola in casa, durante un blackout e avrà paura di essere osservata da lontano. La Forrester avrà la sensazione – purtroppo per lei fondata – che qualcuno sia nel suo giardino e sia pronto a entrare nella sua villetta per farle del male. E in effetti sarà così. Nel buio, nascosta tra i cespugli ci sarà Sheila, pronta ad attaccare la Forrester quando meno se l’aspetterà. Intanto a Il Giardino, Liam e Deacon parleranno di quello che sta succedendo nelle loro famiglie a causa della Carter e all’ospedale Hope e Finn faranno lo stesso, entrambi molto preoccupati che la situazione tra la rossa e Steffy degeneri. Qui la trama completa di Beautiful.

La forza di una donna: scopriamo le Anticipazioni delle puntate di oggi 18 ottobre 2025

Nelle puntate de La forza di una donna di oggi - 18 ottobre 2025 - Suat fa sì che Sirin e Piril s'incontrino: vuole convincere quest'ultima che l'altra sia in grado di aiutarli a sbarazzarsi di Bahar. Intanto, Jale cerca di aiutare la protagonista, dandole il numero di una pedagogista che l'aiuti ad affrontare le difficoltà di Nisan e Doruk. Hatice, invece, è in preda al panico perché non trova più il denaro consegnatole dal genero. Sconvolta, la donna scoppia a piangere, poi mente al marito, dicendogli che è triste a causa della tensione che c'è tra lui e la loro figlia. Allora, Enver si riappacifica con Sirin. Infine, Bahar riceve un sms da parte di Sarp, il quale le dà un appuntamento. Peccato che a scrivere il messaggio sia stato qualcun altro... Qui la trama completa de La Forza di Una Donna.

La Promessa: ecco la Trama della puntata di oggi 18 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 18 ottobre 2025 - Angela sarà molto curiosa di sapere perché Curro sia diventato così cupo dopo l’incontro con Martina e cercherà di indagare sul loro rapporto. La figlia di Leocadia vorrà capire se tra i due c’è stato qualcosa o se le sue sensazioni sono sbagliate. Scoprirà del grande amore che i due ragazzi hanno condiviso? Mentre cercherà risposte alle sue domande, aiuterà Catalina a distrarsi e porterà a Padre Samuel un materasso, utile al suo rifugio. Vera e Teresa avranno paura che Pia le abbia sentite e che scopra anche lei la camera segreta. In accordo con Lope e Marcello decideranno di non entrarci più e di non parlarne per un po’ di tempo. Qui la trama completa de La Promessa.

