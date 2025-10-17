Beautiful Anticipazioni Puntata del 18 ottobre 2025: Steffy sola in casa al buio, Sheila è pronta all'attacco!

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 18 ottobre 2025. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Canale5.

La puntata di Beautiful che ci aspetta il 18 ottobre 2025, alle 13.45 su Canale5, sarà intensa e piena di suspence. Sì perché Steffy si troverà da sola in casa, durante un blackout e avrà paura di essere osservata da lontano. La Forrester avrà la sensazione – purtroppo per lei fondata – che qualcuno sia nel suo giardino e sia pronto a entrare nella sua villetta per farle del male. E in effetti sarà così. Nel buio, nascosta tra i cespugli ci sarà Sheila, pronta ad attaccare la Forrester quando meno se l’aspetterà. Intanto a Il Giardino, Liam e Deacon parleranno di quello che sta succedendo nelle loro famiglie a causa della Carter e all’ospedale Hope e Finn faranno lo stesso, entrambi molto preoccupati che la situazione tra la rossa e Steffy degeneri. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 18 ottobre 2025: Steffy sola e in pericolo, Sheila è pronta all’attacco

Una minaccia ha messo Steffy nei guai. La Forrester ha augurato alla Carter la morte e questo non è piaciuto né alla Carter né a Finn, che ha pregato la moglie di stare più cauta con le parole. Questa dichiarazione di morte finirà per creare dei veri problemi alla Forrester che, nella puntata del 18 ottobre 2025, si troverà da sola in casa ad affrontare un blackout. La ragazza sentirà dei rumori provenienti da fuori e si convincerà che ci sia qualcuno in giardino. Chiuderà tutte le porte a chiave e cercherà di proteggersi ma purtroppo le cose prenderanno una piega drammatica. Sì perché fuori ci sarà davvero qualcuno ovvero Sheila Carter, appostata tra i cespugli e pronta a farla pagare alla sua nemica numero 1.

Liam invita Deacon a proteggere Hope, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Deacon si renderà conto che Sheila è sparita dalla circolazione; non si trova né a casa e non è nemmeno a lavoro. Lo Sharpe si preoccuperà e non poco ma verrà distratto dall’arrivo di Liam, che vorrà parlare con lui di quanto sta succedendo nella loro famiglia. Lo Spencer gli rivelerà di essere preoccupato per entrambe le sue ex mogli e di desiderare che lui faccia pace con Hope, visibilmente ferita dalla sua relazione con Sheila. Il barista si affretterà a chiarire al ragazzo che la sua compagna è molto cambiata e che dovrebbe avere solo un po’ più di fiducia da parte di tutti. Il figlio di Bill gli farà notare che è molto difficile che le persone possano fidarsi della rossa e non potrà dare torto a Hope, che proprio non desidera che il suo papà – con cui ha da poco fatto pace – abbia un rapporto così stretto con la criminale che ha terrorizzato per anni la sua famiglia.

Beautiful: Finn rivela a Hope di essere in ansia per Steffy e Sheila

Finn ha lasciato Steffy a casa ma con il cuore in gola. Al dottore non è piaciuta per nulla la minaccia della moglie e non desidera che lei provochi sua madre. Il ragazzo si confiderà con Hope, arrivata in ospedale per prendere le medicine per le allergie di Douglas. Il medico le confiderà di essere molto in ansia per sua moglie e per il suo nervosismo e di non voler più vedere sua madre e la sua consorte così infuriate tra loro. Racconterà alla Logan della lite tra le due e di come Steffy desideri la morte di Sheila. Hope ammetterà di essere in crisi pure lei per la presenza della rossa nella vita di suo padre e di capire in parte la sorellastra che, come lei, ha subito sin troppo in questi anni.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 18 ottobre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.