La forza di una donna Anticipazioni 18 ottobre 2025: Piril e Sirin vogliono annientare Bahar!

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 18 ottobre 2025 su Canale 5. Piril e Sirin si alleano contro Bahar, ed escogitano un diabolico piano...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci lasceranno a bocca aperta. Nell'episodio in onda il 18 ottobre 2025 alle 14.38 circa, Suat fa sì che Sirin e Piril s'incontrino: vuole convincere quest'ultima che l'altra sia in grado di aiutarli a sbarazzarsi di Bahar. Intanto, Jale cerca di aiutare la protagonista, dandole il numero di una pedagogista che l'aiuti ad affrontare le difficoltà di Nisan e Doruk. Hatice, invece, è in preda al panico perché non trova più il denaro consegnatole dal genero. Sconvolta, la donna scoppia a piangere, poi mente al marito, dicendogli che è triste a causa della tensione che c'è tra lui e la loro figlia. Allora, Enver si riappacifica con Sirin. Infine, Bahar riceve un sms da parte di Sarp, il quale le dà un appuntamento. Peccato che a scrivere il messaggio sia stato qualcun altro...

La forza di una donna: Piril e Sirin alleate contro Bahar...

Piril chiede aiuto a suo padre, che, ovviamente, non si tirerà indietro. La giovane è disperata al pensiero di perdere Sarp, il quale le ha chiaramente detto che, se non fosse per una serie di circostanze esterne di un certo rilievo, sarebbe già tornato insieme a Bahar. Non sapendo che cos'altro fare, Piril si sta rivolgendo a Suat, il quale è certo di avere una soluzione al suo problema. Suat porta Sirin ad un appuntamento con la figlia: il suo intento è convincere Piril che la perfida riccia potrebbe dar loro una mano a sbarazzarsi della sua rivale in amore. E se c'è chi rema contro Bahar, c'è chi prova ad esserle utile. Jale sta fornendo alla poverina il numero di telefono di una sua amica pedagogista che possa dare a Nisan e Doruk il supporto necessario per aiutarli ad accettare che Sarp non possa vivere con loro...

Enver fa pace con Sirin... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Quando Sarp si è presentato a casa loro per chiedere un favore ben preciso, Hatice ed Enver sono rimasti basiti. Il ragazzo voleva che i due consegnassero del denaro a Bahar, ma Enver si è rifiutato categoricamente di accontentarlo. Tuttavia, i soldi in questione sono rimasti nelle mani di Hatice, la quale ora sta per fare una scoperta inquietante: il denaro di Sarp è scomparso. Non sapendo che sia stato l'ignaro marito a spenderli, e pensando che ci possa essere lo zampino di Sirin, Hatice la interroga, ma non riceve una risposta soddisfacente. La donna si chiude in camera a piangere; quando Enver la trova in queste condizioni e le domanda che cosa stia succedendo, Hatice, non avendo il coraggio di rivelargli la verità, gli dice che è triste a causa dei rapporti tesi che ci sono tra lui e la loro figlia. Per risollevarle il morale, Enver decide di riappacificarsi con Sirin...

Bahar cade in trappola, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 18 ottobre 2025 de La forza di una donna

Sirin e Piril si sono alleate contro Bahar, ed ora il loro diabolico piano per metterla fuori gioco sta per essere attuato. La nostra protagonista riceve un messaggio da parte di Sarp, il quale le chiede di vedersi in un luogo specifico. In verità, questo sms non è stato scritto da suo marito, che è all'oscuro di tutto, bensì da Munir su ordine di Suat. Prima di dirigersi sul posto, Bahar decide di prendere le distanze da Arif, dicendogli di non meritare né la sua pazienza né il suo amore. Il moro ha il cuore sempre più spezzato, mentre la ragazza è impaziente di recarsi all'appuntamento con Sarp. Parallelamente, un losco individuo raggiunge la scuola di Nisan e Doruk e, dopo essersi presentato come un amico del papà, chiede loro di seguirlo... Che i bambini siano in pericolo?

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:10.