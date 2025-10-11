Beautiful, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, de La forza di una donna e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4, sabato 11 ottobre 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di oggi, sabato 11 ottobre 2025, di Beautiful in onda alle ore 13.45, de La forza di una donna alle ore 14.15 e de La Promessa trasmessa alle ore 19.45.

Beautiful: scopriamo insieme cosa succederà nella puntata dell'11 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful in onda oggi - 11 ottobre 2025 - Sheila capirà che Deacon non sceglierà lei mai e poi a scapito di sua figlia e comincerà a pensare che lei debba lasciare Il Giardino e la vita del barista, per evitare sofferenze in ciascuno di loro. Deacon la fermerà o la lascerà veramente andare via? Intanto Luna si cruccerà ancora per quello che è successo e sarà infuriata con Poppy che le ha rovinato la vita con le sue terribili pillole. Qui la trama completa di Beautiful.

La forza di una donna: ecco le Anticipazioni delle puntate di oggi 11 ottobre 2025

Nelle puntate de La forza di una donna di oggi - 11 ottobre 2025 - Peyami e Suleyman, insieme a Ceyda, fanno irruzione nella casa in cui Cevat e Ohran stanno tenendo d'occhio Bahar, certi che lì ci sia Arif. Lui invece è ancora nelle mani dei suoi sequestratori, che, dopo averlo picchiato, lo abbandonano in un bosco. Arif riuscirà a rincasare grazie al passaggio di un camionista. Quando Bahar lo vede così malconcio, si sente in colpa, pensando che Sarp sia coinvolto. In un secondo momento, quest'ultimo si reca da Hatice ed Enver per discutere con loro. Nisan e Doruk, nel mentre, scoprono che Arif è stato picchiato. Per finire, Ceyda è alle prese con i primi problemi da baby-sitter... Qui la trama completa de La Forza di Una Donna.

La Promessa: scopriamo la Trama della puntata di oggi 11 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 11 ottobre 2025 - Curro parteciperà alla festa dei conti di Ballester e là, durante la serata, incontrerà Martina, accompagnata da un baldo giovanotto che lei presenterà come il suo nuovo fidanzato. Il giovane risponderà al nome di Jacobo Monteclaro e sino dalla sua prima comparsa, non solo non piacerà a Curro (probabilmente geloso) ma lascerà anche negli spettatori un vago senso di inquietudine. Qui la trama completa de La Promessa.

