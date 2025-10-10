TGCom24
Beautiful Anticipazioni Puntata dell'11 ottobre 2025: Sheila deve andarsene ma sarà per sempre?

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda l'11 ottobre 2025. Le anticipazioni dell'episodio della Soap di Canale5 ci rivelano che

L’incontro tra Hope, Sheila e Deacon ha scoperchiato il vaso, prevedibile, di Pandora e ha messo la Carter in una situazione difficile. Nella puntata di Beautiful in onda l’11 ottobre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la rossa capirà che lo Sharpe non sceglierà mai e poi mai lei a scapito di sua figlia e comincerà a pensare che lei debba lasciare Il Giardino e la vita del barista, per evitare sofferenze in ciascuno di loro. Deacon la fermerà o la lascerà veramente andare via? Intanto Luna si cruccerà ancora per quello che è successo e sarà infuriata con Poppy che le ha rovinato la vita con le sue terribili pillole. Ma ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Deacon non può scegliere Sheila

Hope ha sconvolto Deacon e Sheila e ha messo in pericolo il loro rapporto. Nonostante la Carter abbia giurato di non essere più la stessa persona di un tempo e di aver fatto ammenda dei suoi errori ma soprattutto di voler rimediare a quanto ha combinato in passato, la Logan non l’è stata a sentire nemmeno per un momento. La giovane ha continuato a sostenere che suo padre debba lasciarla e se ne andrà indignata per aver dovuto sentire un mare di bugie da parte di un’assassina, che ha reso la vita impossibile alla sua famiglia, terrorizzandola per anni. Da tutta questa situazione emergerà una verità molto dura per Sheila ovvero che Carter non sceglierà mai e poi mai lei al posto di sua figlia.

Beautiful Anticipazioni 11 ottobre 2025: Sheila pronta a lasciare Deacon

Sheila capirà subito di non poter competere con Hope e capirà anche perché. Deacon ha combattuto per anni per riconquistare l’affetto di sua figlia e per ritagliarsi un posto nella sua vita e di certo ora non vorrà vanificare quanto fatto e detto per lei; non può e non potrà mai farlo. Per questo motivo per la rossa ci sarà una sola strada da prendere ovvero quella che la porterà ad abbandonare la casa del barista e Il Giardino, per non creargli più problemi. E Deacon – inizialmente – glielo lascerà fare. Hope intanto continuerà a trovare sostegno in Thomas, sicuro che la loro storia d’amore (con Eric dalla loro parte) possa finalmente andare a gonfie vele e possa persino conquistare Brooke.

Luna accusa Poppy di averle rovinato la vita, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Luna ha affrontato RJ ma non ha avuto il coraggio di confessargli tutta la verità. È troppo difficile confessare una cosa così tanto terribile, soprattutto se la colpa è di tua madre. La giovane si sentirà persa e penserà proprio di aver perduto ogni cosa e che Poppy, con le sue dipendenze e la sua esistenza sregolata, l’abbia rovinata. La giovane rincuorerà Zende, accorso di nuovo a casa sua, di non aver svelato nulla al cugino e di aver mantenuto il segreto… almeno per ora. Ma sino a quando il nipote di Eric potrà stare tranquillo sul fatto che la sua famiglia non lo odi?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 all'11 ottobre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.

Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
