Beautiful, La Forza di Una Donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 settembre 2025
Silvia Farris
Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, de La Forza di Una Donna e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4, sabato 27 settembre 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Beautiful, La Forza di Una Donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 settembre 2025

Vediamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di oggi, sabato 27 settembre 2025, di Beautiful in onda alle ore 14.10, de La Forza di Una Donna alle ore 14.30 e de La Promessa trasmessa alle ore 19.40.

Beautiful: scopriamo cosa succederà nella puntata del 27 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful in onda oggi - 27 settembre 2025 - mentre alla Forrester Creations si celebra il matrimonio tra Donna ed Eric, Bill ha seguito i consigli di Liam e ha deciso di vederci chiaro con Poppy; il magnate domanderà, a bruciapelo, alla Nozawa se abbia qualcosa da rivelargli, un segreto che ha tenuto sino a ora nascosto ma che vuole condividere con lui, ora che hanno ritrovato la loro sintonia. Insomma Dollar Bill chiederà alla donna se Luna sia sua figlia e se quella notte in cui sono stati insieme tanti anni fa, possa aver avuto i suoi dolci frutti. Cosa risponderà la sorella di Li? Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 27 settembre 2025.

La Forza di una Donna: ecco le Anticipazioni delle puntate di oggi 27 settembre 2025

Nella puntata de La Forza di Una Donna di oggi - 27 settembre 2025 - Nezir è pronto a mettere in atto il suo piano di vendetta. Il boss vuole far uscire Sarp, l'assassino di suo figlio Mert, allo scoperto, così ascolta il suggerimento di Azmi: userà Bahar, Nisan e Doruk come esca. Allora, Azmi prende in affitto un appartamento ubicato vicino a quello della donna per tenerla d'occhio... Qui la trama completa de La Forza di Una Donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 21 al 27 settembre 2025.

La Promessa: ecco la Trama della puntata di oggi 27 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 27 settembre 2025 - Catalina si troverà a fronteggiare un grave problema di salute che le impedirà di muoversi dalla tenuta come aveva invece pensato. La ragazza avrà una pericolosa emorragia e i marchesi saranno costretti a chiamare il medico, che visiterà la giovane e le imporrà un riposo assoluto. Il dottore la obbligherà di rimanere a letto e rivelerà a Don Alonso che sua figlia è in attesa di due gemelli. Intanto Petra spingerà Santos a cercare la verità su sua madre, visto che la versione di suo padre rimette in discussione tutto. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 21 al 27 settembre 2025

Guida TV