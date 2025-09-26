Beautiful Anticipazioni Puntata del 27 settembre 2025: Bill domanda a bruciapelo a Poppy, "Luna è mia figlia?"

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 27 settembre 2025 su Canale5 vedremo Bill chiedere a Poppy se Luna possa essere sua figlia o no. Quale sarà la verità? Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Mentre alla Forrester Creations si celebra il matrimonio tra Donna ed Eric, Bill ha seguito i consigli di Liam e ha deciso di vederci chiaro con Poppy. Nella puntata di Beautiful in onda il 27 settembre 2025, alle ore 14.10 su Canale5, il magnate domanderà, a bruciapelo, alla Nozawa se abbia qualcosa da rivelargli, un segreto che ha tenuto sino a ora nascosto ma che vuole condividere con lui, ora che hanno ritrovato la loro sintonia. Insomma Dollar Bill chiederà alla donna se Luna sia sua figlia e se quella notte in cui sono stati insieme tanti anni fa, possa aver avuto i suoi dolci frutti. Cosa risponderà la sorella di Li?

Beautiful Anticipazioni: Eric e Donna finalmente sposi

Eric e Donna si sono sposati. A Villa Forrester è cominciata una festa nella festa; il brindisi in onore della guarigione del patriarca si è trasformato in un matrimonio a sorpresa, orchestrato dal Forrester, che non voleva più aspettare e voleva rendere Donna la sua compagna ufficiale. La Logan non potrebbe essere più felice; i suoi sogni si sono realizzati, tutti insieme e nello stesso tempo e le sue nozze, a sorpresa, sono state fantastiche. La cerimonia si concluderà in modo semplice così come è iniziata e tutti i presenti saranno felici di cominciare una nuova vita in salute e in serenità, come da tempo speravano succedesse.

Bill pronto a fare chiarezza con Poppy, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Liam ha messo la pulce nell’orecchio a Bill. Il ragazzo ha confessato a suo padre di essere certo che il ritorno di Poppy nella sua vita non sia casuale. Il magnate dell’editoria ha dovuto dare ragione al figlio e visto che c’è una questione in sospeso con la Nozawa, qualcosa che gli ronza in testa da tempo, ha deciso di invitare la donna a Il Giardino, per pranzare insieme a lei e chiarire delle cose. Bill vuole sapere se la sua innamorata gli abbia nascosto qualcosa e se così fosse, è arrivato il momento di rivelarlo senza più alcuna vergogna.

Beautiful Anticipazioni 27 settembre 2025: Bill chiede a Poppy se Luna sia sua figlia

Bill sospetta da un po’ che Poppy non sia stata del tutto sincera con lui o meglio che gli abbia tenuto nascosto un particolare che potrebbe cambiare la vita di tante persone. Il magnate pensa che ci siano grandi possibilità che Luna sia sua figlia. Convinto di doverlo sapere, ora più che mai, lo Spencer farà la domanda a bruciapelo alla Nozawa. Poppy verrà presa in contropiede e prima di rispondere ci metterà un pochino. Sì perché sarà veramente difficile dare una risposta a questo quesito che, in realtà, pure lei si fa da tempo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 27 settembre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.