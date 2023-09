Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood, Steffy Forrester, di nuovo mamma!

Anticipazioni TV

Jacqueline MacInnes Wood è diventata mamma per la quarta volta. L’interprete di Steffy in Beautiful ha annunciato il lieto evento tramite la sua pagina Instagram, con una dolce foto che ha commosso i suoi follower, compresi i suoi colleghi sul set.

Beautiful: Steffy Forrester di nuovo mamma. È nato il quarto figlio di Jacqueline MacInnes Wood

Mentre il suo personaggio in Beautiful sta vivendo, sia in Italia che negli Stati Uniti, una situazione molto complicata, Jacqueline MacInnes Wood si sta godendo uno dei suoi momenti più belli. L’attrice di Steffy è diventata mamma per la quarta volta. La gravidanza, annunciata a inizio anno, si è conclusa il 27 agosto scorso (2023), con la nascita di Valor James, il suo quarto bambino, che si aggiunge ai suoi fratellini, Rise, Lenix e Brando.

L’attrice, ora assente dal set, ha annunciato che tornerà molto presto a vestire i panni di Steffy. Nelle trame di Beautiful – attualmente in onda in America – assisteremo all’addio della Forrester, spinta – molto probabilmente – ad andarsene, a causa della presenza sempre più insistente di Sheila nella sua vita. Ma la bella figlia di Ridge tornerà molto presto, parola della stessa artista, che promette che il suo periodo di maternità non durerà troppo a lungo.

Intanto godiamoci il tenero scatto di Jacqueline insieme al suo piccolo, a cui sono seguiti immediati like e auguri da tutti i fan e da molti dei suoi colleghi. Tra i primi il suo marito nella finzione, Tanner Novlan.

