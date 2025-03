Beautiful Anticipazioni Americane: Luna e Sheila sempre più pericolose. Alleanza in arrivo?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Luna e Sheila potrebbero diventare sempre più pericolose per Steffy e la sua famiglia. Le due, nonna e nipote, potrebbero presto ritrovarsi alleate per fermare la Forrester, decisa a tenere entrambe lontane da Finn. Ma succederà nei prossimi episodi della Soap di Canale5?

Luna e Sheila potrebbero presto diventare un unico problema per Steffy. Nelle prossime puntate americane di Beautiful le due donne, nonna e nipote, potrebbero allearsi per annientare la Forrester, che ha un solo e unico obiettivo: tenere entrambe lontane da Finn. Stanche di non poter fare parte della vita del dottore, la Nozawa e la Carter potrebbero affilare i coltelli e dare sfogo alla loro natura più violenta e pericolosa… e per Steffy Forrester sarebbe davvero la fine.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy ha giurato di distruggere Luna

Steffy ha aggredito Luna e ha promesso di tenere lontana la ragazza da Finn e dalla sua famiglia. La vita della Forrester si è complicata all’improvviso, dopo la scoperta che la Nozawa non è la cugina di suo marito ma la figlia. Per la rampolla di Ridge si sono riaperte le porte di un inferno che credeva aver superato ma ecco che dopo Sheila – che per ora sta riuscendo a tenere a bada – è arrivata la giovane Luna, che suo marito vuole proteggere a ogni costo e con cui vuole rimediare.

Steffy vuole distruggere Luna, farla pagare a Bill per averla fatta uscire di prigione e risolvere una volta per tutte i problemi della sua vita a ogni costo. La Forrester potrebbe perdere il controllo persino delle sue azioni pur di non permettere a Luna Nozawa di averla vinta e di avvicinarsi non solo al suo consorte ma anche a suo figlio Hayes, il fratello di Luna.

Beautiful: Luna è l’ostacolo più grande che Steffy deve affrontare nella sua vita

Steffy ha già capito che Luna costituisce per lei un ostacolo molto più grande della stessa Sheila. Sì perché Finn è riuscito a tenere la Carter lontana dalla sua vita grazie al fatto di essere stato cresciuto da un’altra madre e di aver ricevuto da lei amore e sostegno. La rossa ha sì appeal sul dottore ma in misura molto minore rispetto a quello che può avere e ha la giovane Nozawa, per cui il dottore si sente responsabile. Finnegan ha confessato di voler provare a costruire un rapporto con la sua bambina e di credere che se avesse saputo sin dall’inizio di essere suo padre, la vita della ragazza sarebbe stata molto diversa e probabilmente non sarebbe diventata un’assassina.

Steffy sta facendo i conti con queste dichiarazioni e con la paura che suo marito voglia davvero avere Luna nella sua vita e possa tentare di recuperarla. Prospettiva che si sta sempre facendo più concreta. Ma nella mente della madre di Kelly c’è anche un’altra paura, quella che la spaventa più di tutte. Teme infatti che il legame di sangue tra Luna e Sheila, che presto verrà scoperto, possa portare le due assassine ad allearsi. E questa idea, anzi questo terrore, l’abbiamo anche noi.

Luna e Sheila alleate per distruggere Steffy? Ecco cosa potrebbe succedere nelle puntate americane di Beautiful

Abbiamo questa paura da diverso tempo e temiamo che Sheila e Luna possano diventare molto pericolose e non solo per Steffy. Non siamo molto convinti che la Nozawa si sia davvero pentita per quello che ha fatto e crediamo che una volta che avrà ottenuto quello che vuole, ovvero un padre che la ama e la protegge, possa tornare a combinare guai. La nostra ipotesi è che Finn non si lascerà condizionare da sua moglie e questa volta, molto probabilmente, rimarrà accanto al sangue del suo sangue.

La Forrester non getterà la spugna e continuerà a voler mantenere il controllo della situazione e sarà allora che Sheila e Luna potrebbero unire le loro forze. È certo che quando la Carter capirà di avere un’altra nipote – tra l’altro a lei caratterialmente somigliante – vorrà creare un rapporto e questo potrebbe condurre entrambe a ragionare su un’alleanza per liberarsi della figlia di Ridge, per impedirle di separarle dal loro comune affetto. E Luna e Sheila alleate fanno davvero paura; le due potrebbero essere capaci di tutto, anche di mettere in pericolo coloro che le hanno aiutate e sostenute sino a ora, ovvero Deacon e Bill. Succederà? E lo Spencer, qualora succedesse, lascerà Luna impunita o cercherà vendetta? Lo scopriremo molto presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.