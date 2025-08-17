Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 agosto 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di oggi, 17 agosto 2025, di Beautiful in onda in replica alle ore 14.30, di Innocence in arrivo alle ore 18.01 e de La Promessa trasmessa alle ore 19.40.

Beautiful, in replica: Scopriamo la trama della puntata in onda il 17 agosto 2025

Beautiful continua ad andare in onda in replica e nella puntata del 17 agosto 2025, rivedremo Thomas inginocchiarsi davanti a Hope con un anello di diamanti in mano e pronto a fare il grande passo con lei. Dopo aver chiarito la sua posizione e le sue intenzioni a Steffy, il giovane ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla sua amata, certo che sia arrivato il momento di concretizzare il loro rapporto. Ma la Logan non sarà del suo stesso avviso. Mentre alla Forrester Creations accadrà tutto questo, Finn avrà a che fare con Xander, che avrà una confessione molto scottante da fargli. Qui la trama completa di Beautiful.

Innocence: Ecco le Anticipazioni della puntata di oggi 17 agosto 2025

Nella puntata di Innocence di oggi - 17 agosto 2025 - Bahar è contenta perché finalmente Ela è stata dimessa dall'ospedale e adesso sta per rincasare. La giovane, una volta rimesso piede in casa, viene sorpresa da una festa per il suo compleanno che non si sarebbe minimamente aspettata, e di cui forse non è neanche così felice. Ela, ancora molto turbata dagli ultimi avvenimenti, preferisce abbandonare il party anzitempo per andare a rifugiarsi nella sua stanza. Al termine dell'evento, come se non bastasse, i suoi genitori avranno un'animata discussione. Secondo Timur, la cosa migliore per tutti sarebbe che la figlia accettasse la proposta di Hale, e quindi intascasse i soldi per lasciare subito la Turchia, Bahar non è però dello stesso avviso... Qui la trama completa di Innocence.

La Promessa: Ecco la Trama della puntata di oggi 17 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 17 agosto 2025 - Martina chiederà a Catalina se sia ancora innamorata di Adriano e se sia davvero convinta di voler sposare Pelayo. Intanto la situazione tra Pia, Petra e Cruz si farà sempre più tesa e la marchesa sarà pronta a dare una lezione alla sua governante mentre Jana continuerà a prendere lezioni dalla signora Ros e a essere in ansia per la festa di fidanzamento, tanto da fare un passo falso. Qui la trama completa de La Promessa.

