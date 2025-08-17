Innocence, Anticipazioni della Dodicesima Puntata di oggi 17 agosto 2025: Irem indagata, Ela dimessa!

Anticipazioni TV

Anche oggi, domenica 17 agosto 2025, Innocence, la serie tv turca, ci terrà compagnia su Canale 5. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella dodicesima puntata!

Le anticipazioni della dizi turca di Canale 5, Innocence sono cariche di emozioni. Nel dodicesimo episodio, in onda il 17 agosto 2025 alle 18:00 circa, nel corso della quarta udienza del processo, dal dossier presentato da Bahadir è emerso che la mandante dell'aggressione ai danni di Ela è Irem. Così, ora quest'ultima viene indagata, e sui giornali e sui social non si parla d'altro. E mentre la posizione di Irem si complica, Harun ed Hale sono alla ricerca di Sertac Kaya. La madre di Ilker, per dimostrare il suo sostegno alla nuora all'opinione pubblica, organizza una cena e poi posta le foto della famiglia riunita e sorridente. Bahar, invece, tira un sospiro di sollievo, perché la figlia viene dimessa dall'ospedale. Al suo ritorno a casa, Ela viene sorpresa da una festa di compleanno in suo onore. Lei, però, è ancora turbata, tanto che lascia di corsa il party per andare a rifugiarsi in stanza. Al termine dell'evento, sua madre e suo padre litigano animatamente. Timur pensa che Ela dovrebbe accettare la proposta di Hale, ma Bahar non è dello stesso avviso...

Innocence: Irem indagata

Continua il processo contro Ilker. Nel corso della quarta udienza, però, l'attenzione si sposta su qualcun altro. Infatti, Bahadir ha presentato un dossier, dal quale è emersa una sconcertante tesi: a quanto pare, la mandante dell'aggressione ai danni di Ela è Irem. Quest'ultima sarebbe stata mossa da un movente passionale, visto che aveva scoperto che la giovane era l'amante segreta del fidanzato. Allora, Irem viene indagata, e sui giornali e sui social non si parla d'altro; d'altra parte, si tratta pur sempre di un personaggio pubblico, ossia di un'influencer...

Hale ha un piano... Ecco che cosa succederà nella Puntata di Innocence

La posizione di Irem non fa che complicarsi, soprattutto dopo le dichiarazioni che ha rilasciato alla polizia. Nel mentre, sia Harun che Hale, ovviamente tramite i loro legali, stanno cercando in ogni dove Sertac Kaya, certi che potrà tornare loro utile. Inoltre, la donna ha un altro obiettivo da centrare: vuole dimostrare all'opinione pubblica tutto il suo sostegno per la nuora nei guai. Pertanto, Hale organizza una cena appositamente per scattare delle foto con la famigliola riunita e felice da postare poi sul web. Al contempo, Ela viene dimessa dall'ospedale...

Ela dimessa, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 17 agosto 2025 di Innocence

Bahar è contenta perché finalmente Ela è stata dimessa dall'ospedale, ed adesso sta per rincasare. La giovane, una volta che mette piede in casa, viene sorpresa da una festa per il suo compleanno che non si sarebbe minimamente aspettata, e di cui forse non è neanche così felice. Ela, ancora molto turbata dagli ultimi avvenimenti, preferisce abbandonare il party anzitempo per andare a rifugiarsi nella sua stanza. Al termine dell'evento, come se non bastasse, i suoi genitori avranno un'animata discussione. Secondo Timur, la cosa migliore per tutti sarebbe che la figlia accettasse la proposta di Hale, e che quindi intascasse i soldi per lasciare subito la Turchia; Bahar, però, non è proprio dello stesso avviso...

Innocence va in onda nel daytime del weekend di Canale5.