Beautiful: il cast della Soap è arrivato a Roma per le nuove puntate di giugno. Ecco quali potrebbero essere le trame

Brooke, Ridge, Thomas, Liam, Hope, Steffy e Carter sono a Roma per girare le nuove puntate di Beautiful, che andranno in onda a giugno 2023 negli Stati Uniti. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap, presto in arrivo.

Ridge, Brooke, Thomas, Steffy, Hope, Liam e Carter sono arrivati a Roma. La Soap americana sbarca anzi torna in Italia, per girare le nuove puntate e già cominciano a circolare le probabili trame che ci faranno compagnia questa estate. Scopriamo insieme tutte le novità delle vacanze romane di The Bold and the Beautiful.

Beautiful: la Soap in Italia per girare le nuove puntate

Beautiful è sbarcato in Italia, anzi ritornato. Il cast della Soap americana è arrivato a Roma per girare le nuove puntate, che andranno in onda quest'estate sulla CBS, negli Stati Uniti. Per Beautiful, l'Italia non è una novità ma è la prima volta che gli attori girano degli episodi nella città eterna e in set d'eccezione come l'Aventino, nel Giardino degli Aranci, al Colosseo, in Piazza di Spagna e in Piazza Navona. Negli anni, il nostro Bel Paese è stato scelto più volte per accogliere i dipendenti della Forrester Creations e tutt'ora rimangono impresse nella nostra memoria le scene del primo matrimonio di Hope e Liam, in Puglia. Ma cosa succederà invece a Roma? Cosa vedremo molto presto in TV?

Beautiful: ecco cosa succederà nelle Soap a giugno

Con il set di Beautiful già aperto a Roma, cominciano a trapelare alcuni spoiler circa le trame degli episodi che saranno girati nella Città Eterna e che andranno in onda, negli Stati Uniti, a giugno 2023. Molto probabilmente, nelle puntate che saranno trasmesse quest'estate vedremo il ritorno della coppia Ridge e Brooke. Sui social è spuntata una piccola clip che mostra i due storici protagonisti, scambiarsi un bel bacio appassionato nel Giardino degli Aranci. Un momento romantico che sa tanto di riconciliazione e l'assenza di Taylor, potrebbe confermare questa novità. Vi avevamo in realtà già anticipato di questa probabile reunion e del ritorno della guerra tra le storiche rivali. Stavolta però non sarà una faida per amore ma per lavoro. Taylor e Brooke potrebbero infatti diventare nemiche “aziendali” e non più combattere per l'amore per lo stesso uomo. La Logan avrebbe quindi campo libero con il Forrester e chissà che galeotto non possa essere il ritorno di RJ, l'ultimogenito di casa Forrester/Logan e unico figlio dei “Bridge”!

Beautiful Anticipazioni: Liam, Hope e Thomas, il triangolo si infittisce a Roma?

La presenza di Thomas, Hope e Liam a Roma ci lascia presagire che i tre possano continuare il triangolo amoroso, già cominciato nelle puntate americane della Soap. Secondo quanto rivelato da Scott Clifton, interprete di Liam, il suo personaggio scoprirà qualcosa di molto importante e forse succederà proprio durante le vacanze romane della Forrester Creations. Il ragazzo potrebbe venire a conoscenza di qualche momento romantico passato tra Hope e Thomas e chissà magari cercare conforto in Steffy, lontana dal marito Finn. Sono purtroppo solo supposizioni ma di sicuro a Roma, i designer della Forrester organizzeranno una sfilata, bella come quella allestita sul Lago di Como, di diversi anni fa. Insomma Roma incanterà i cuori dei nostri protagonisti, come incanta – sempre – quelli di noi Italiani?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.