Beautiful Anticipazioni: La Soap torna in Italia per girare le nuove puntate. Ecco quando e dove

Anticipazioni TV

La Soap americana torna in Italia per girare i nuovi episodi. Ecco dove e quando arriverà il cast di Beautiful e quando verranno trasmessi gli episodi su Canale5.

Beautiful torna in Italia. La Soap americana arriverà nel nostro Bel Paese, anzi ritornerà, per girare le nuove puntate, che andranno in onda prossimamente sulla CBS e che invece su Canale5, vedremo presumibilmente il prossimo anno. Ma scopriamo insieme qualche dettaglio in più su questa grande novità.

Beautiful Anticipazioni: la Soap torna in Italia per girare le nuove puntate

Beautiful ha appena festeggiato – circa una settimana fa – la puntata numero 9000 sulla CBS. A questo meraviglioso traguardo, si aggiunge una bella notizia. La Soap arriverà o meglio tornerà in Italia per girare le nuove puntate. L'arrivo del cast – secondo fonti nel web – sarebbe previsto per il prossimo maggio e stavolta la location scelta sarebbe Roma. La Capitale ospiterà le avventure dei fascinosi e attraenti proprietari della Forrester Creations, che si aggireranno per le strade della città. Le riprese dovrebbero svolgersi tra Piazza di Spagna, Piazza Navona e il Colosseo, luoghi iconici della Città Eterna.

Anticipazioni Beautiful: le nuove puntate, girate in Italia, andranno in onda quest'estate negli USA

Le puntate che saranno girate a Roma, a maggio 2023, saranno trasmesse molto probabilmente entro l'estate 2023 ma sulla CBS, in America. Per vederle in Italia dovremo aspettare il 2024. La Soap, da noi su Canale5, è “in ritardo” di circa un anno e per vedere Brooke, Ridge, Steffy, Thomas, Hope e Liam nella nostra Roma, dovremo aspettare ancora un po'. Per Beautiful l'Italia non è una novità. Non solo tanti degli attori sono innamorati del nostro paese ma è successo più volte che il set si sia trasferito, momentaneamente sul suolo italiano, da Los Angeles, per alcuni episodi. Ricordiamo infatti che alcuni episodi delle vecchie stagioni di The Bold and The Beautiful sono stato girato in Puglia – dove Liam e Hope si sono sposati per la prima volta - così come sul lago di Como, a Venezia e a Portofino. Le trasferte nel nostro stivale sono quindi molto ben gradite.

Beautiful: chi arriverà in Italia e cosa succederà?

Non abbiamo ancora notizie sulle trame delle puntate che verranno girate in Italia ma possiamo presumere che si potrebbe parlare di un altro bambino in arrivo per Steffy. Vi abbiamo annunciato che l'attrice Jacqueline MacInnes Wood è in dolce attesa – del suo quarto figlio – e la gravidanza potrebbe essere “usata” anche negli episodi della Soap. Quello che sappiamo è invece chi probabilmente ci sarà. Oltre alla già citata Steffy ci saranno: Brooke, Hope, Thomas, Ridge, Liam e Carter ma potrebbero anche esserci altri protagonisti. Che siano vacanze di famiglia o più probabilmente nuove sfilate da organizzare, lo spettacolo – con Roma – sarà garantito.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.