Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Thomas e Taylor spaventati dal ritorno di RJ. C'è lo zampino di Ridge?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che RJ tornerà a casa. Il ragazzo farà molto felici i suoi genitori ma per Taylor e Thomas il suo ritorno potrebbe costituire un grande problema. Ecco perché e cosa vedremo nelle puntate della Soap.

Vi ricordate quando vi abbiamo parlato di un probabile ritorno di RJ nelle trame di Beautiful? Bene allora sarete contenti di sapere che il momento è arrivato. Il piccolo di casa Forrester e unico figlio di Brooke e Ridge, è appena comparso nelle puntate della Soap, andate in onda in questi giorni negli Stati Uniti. Il ragazzo ha annunciato di voler rimanere a Los Angeles per qualche tempo e suo padre ha insistito e insisterà ancora, ve lo anticipiamo, che lui cominci a lavorare per la loro azienda. Questo però non farà tanto piacere né a Taylor né a Thomas.

Beautiful Anticipazioni Americane: RJ torna a casa

Qualche tempo fa, in un nostro articolo, vi avevamo annunciato che RJ, l'unico figlio di Ridge e Brooke, sarebbe presto tornato a casa. In quel momento non sapevamo ancora se il ragazzo avrebbe avuto ancora il volto di Anthony Turpel oppure se il suo personaggio sarebbe stato interpretato da un altro artista. Ebbene, le puntate americane della Soap – quelle andate in onda questa settimana appena finita – ci hanno rivelato che RJ ha un nuovo attore, l'affascinante Joshua Hoffman. Il piccolo di casa Forrester rimarrà a farci compagnia per un bel po' di tempo. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci fanno infatti capire che il giovane influencer potrebbe rimanere a Los Angeles per più di qualche giorno e addirittura cominciare a lavorare per l'azienda di famiglia.

Anticipazioni Americane Beautiful: RJ lavorerà alla Forrester Creations?

RJ si è tenuto lontano dalla famiglia per diversi anni. È dal 2018 che non lo vediamo sullo schermo e a quanto pare, in questi anni, si è dato molto da fare con la sua attività da influencer. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il giovane racconterà alla sua famiglia di aver girato il mondo per costruirsi una sua immagine e per rendersi indipendente dalla fama dei suoi genitori e dei suoi fratelli. Ridge, entusiasta quanto Brooke di riavere il suo ultimogenito di nuovo a casa, gli proporrà di usare la sua abilità con i social per lavorare alla Forrester Creations e dare persino una mano alle nuove collezioni in uscita. Ma attenzione perché questa richiesta potrebbe diventare molto pericolosa per Thomas ma anche per Taylor.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas e Taylor dovranno guardarsi le spalle ora che RJ è tornato?

Il ritorno di RJ lascerà sia Thomas che Taylor stupefatti. I due saranno sì felici che il ragazzo sia tornato a casa ma cominceranno a pensare che possa creare loro qualche problema. Per Taylor, RJ potrebbe costruire un problema per via del fatto di esser l'unico figlio, e grande legame, di Brooke e Ridge. I due, con il rientro a casa del loro bambino, potrebbero riavvicinarsi e magari sentire la necessità di ricostruire la loro famiglia. Una paura che la dottoressa, ve lo anticipiamo, cercherà di allontanare dalla sua mente, per dare fiducia alla sua amicizia con la Logan, diventata sempre più importante.

Per Thomas invece, il ritorno del fratellino potrebbe essere sinonimo di competizione. Sebbene il ragazzo non abbia sviluppato, al momento, delle doti da stilista, la sua grande inventiva potrebbe diventare una spina nel fianco per il fratellone. E la sua presenza, al fianco di Hope e Zende – e al lavoro alla Hope for the future – potrebbe scalzare quella di Thomas. Liam, ancora piuttosto arrabbiato per via del ritorno in azienda del suo rivale – potrebbe spingere il suo giovane cognato a mettersi contro il Forrester senior e magari, persino a prendere il suo posto. Quello che preoccuperà Thomas, inizialmente, sarà però il rapporto tra il ragazzo e il loro padre. Il designer faticherà ancora per dimostrare al suo papà di essere cambiato e di essere un figlio modello ma RJ potrebbe metterlo in ombra, scatenando di nuovo la sua ferocia. Succederà davvero così? Staremo a vedere.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.