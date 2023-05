Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Taylor dichiara guerra a Brooke ma stavolta Ridge non c'entra nulla!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Taylor e Brooke potrebbe scatenarsi una nuova guerra ma stavolta la causa non sarebbe Ridge. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Brooke e Taylor potrebbero tornare a dichiararsi guerra ma stavolta il motivo del contendere non sarà Ridge. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che le due signore della Soap potrebbero presto trovarsi di nuovo ad essere rivali ma sul lavoro. Cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate in arrivo sia negli Stati Uniti che in Italia, su Canale5?

Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas in guerra con RJ

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Thomas e Taylor saranno spaventati dal ritorno di RJ a Los Angeles. Come vi abbiamo raccontato in un alcuni nostri articoli precedenti, il rientro a casa dell'unico figlio di Brooke e Ridge metterà in ansia suo fratello maggiore Thomas. Tra i due non corre buon sangue e tutto fa presagire che tra loro possa scatenarsi una rivalità in seno alla Forrester Creations. Ridge spingerà infatti il suo ultimogenito a mettersi a lavorare nell'azienda di famiglia e a mostrare a tutti il suo talento artistico. RJ potrebbe quindi diventare uno dei designer di punta della casa di moda, mettendo i bastoni tra le ruote al primogenito di Taylor e scatenando una faida.

Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor rinuncia per sempre a Ridge

La rivalità che molto probabilmente si scatenerà tra i fratelli Forrester porterà nuovo scompiglio in famiglia. Hope sarà sicuramente coinvolta così come Liam, che potrebbe voler sfruttare questo fatto per liberarsi di Thomas una volta per tutte. Ma ovviamente a essere coinvolte saranno soprattutto Brooke e Taylor, le madri dei due rivali. Le due donne, che nelle puntate americane della Soap sono diventate amiche – mentre in Italia ancora si danno battaglia per il cuore di Ridge – tornerebbero quindi a difendere ognuna il suo territorio ma con una novità molto importante. Pare infatti che la storyline di Taylor non preveda più alcun legame con il suo ex marito. Insomma la dottoressa potrebbe dimenticare il Forrester e dare addirittura via libera alla sua nuova amica, affinché ricostruisca un rapporto con lo stilista.

Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor e Brooke rivali sul lavoro

Taylor potrebbe rivelare a Brooke di non avere più sentimenti per Ridge e di non essere neanche più contraria al fatto che lei possa ricucire i rapporti con il suo ex e possa addirittura tornarci insieme. Ma allora che tipo di rivalità si scatenerà tra le due? Si tratterebbe, secondo gli spoiler americani sulla Soap, di una guerra sul lavoro. Con RJ tra i piedi, Thomas potrebbe decidere di creare una linea tutta sua e perché no, pure un marchio indipendente dalla casa madre. E in questo progetto potrebbe voler coinvolgere sua madre, Steffy e persino Bill Spencer. Sì avete letto bene, Bill. Il magnate potrebbe essere chiamato a occuparsi di moda, per prendersi una piccola rivincita su Ridge e per mettere zizzania tra Katie e Carter, fedelissimo di casa Forrester.

Insomma Thomas potrebbe diventare uno stilista autonomo, portarsi dietro alcuni dei pilastri dell'azienda di famiglia, convincere Bill ad appoggiarlo, grazie alla presenza di Katie o comunque alla possibilità di lavorarci fianco a fianco – e di riconquistarla – e convincere sua madre a sostenerlo. Brooke ovviamente prenderà le difese di suo figlio. La guerra con la sua amica sarà dura come in passato o i toni saranno più distesi?

