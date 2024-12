Beautiful: Hope ha una doppia personalità? Brooke potrebbe presto doverlo ammettere!

Anticipazioni TV

Nelle puntate italiane e americane di Beautiful stiamo vedendo una Brooke decisamente confusa. Sta scoprendo dei lati del carattere di Hope che non immaginava potesse avere. È possibile che la ragazza abbia una doppia personalità e che nelle prossime puntate della nostra Soap di Canale5, la Logan senior possa capirlo.

Tra le puntate italiane e americane di Beautiful ora più che mai si è costituito un ponte narrativo che ci permette di fare della analisi sulle trame della Soap e sui suoi personaggi. Abbiamo già cominciato a riflettere su come Hope si sia trasformata in Brooke ma ora cominciamo a pensare – disegnando un parallelo tra quello che vediamo su Canale5 e quanto sta accadendo negli Stati Uniti - che la ragazza possa avere un disturbo della personalità e che abbia proprio una doppia personalità. La cosa non ci stupisce e nemmeno che questo argomento venga trattato, visto quanto si è dibattuto su Thomas e sulle sue preoccupanti ossessioni. Ma la piccola Logan sarà davvero “duplice” e Brooke se ne accorgerà prima di rovinare, per lei, il suo matrimonio con Ridge?

Beautiful: Che cosa sta succedendo a Hope?

Sono mesi ormai che ci facciamo questa domanda e da poco siamo arrivati alla conclusione che Hope sia la nuova Brooke Logan. Molti dei suoi comportamenti ci ricordano quelli della madre, quando era più giovane, e sembra proprio che la genetica abbia fatto il suo corso e si sia manifestata, piuttosto drammaticamente. Sia nelle puntate italiane che americane di Beautiful, la piccola Logan ha perso la testa. Non che sia impazzita ma su Canale5 è passata dall’idea che le facesse ribrezzo pensare di essere toccata da Thomas a passarci una notte d’amore, tra le migliori della sua vita.

Sicuramente una persona può cambiare idea ma c’è qualcosa che a noi non torna proprio. Possibile un simile ribaltamento? Certo è possibile che la figlia di Ridge – e lo comprendiamo – possa essere stata delusa dall’atteggiamento di Liam che, davanti al suo tradimento, ha dimenticato i suoi e ha chiesto il divorzio senza neanche provare a recuperare ma forse c’è di più.

Beautiful: Hope ha una doppia personalità?

Nelle Soap tutto può succedere e in Beautiful cambi di personalità repentini ci sono stati sin dagli albori. Ci viene però in mente una frase che Taylor ha rivolto da poco, nelle puntate americane, a Brooke su Hope. La psichiatra ha spronato la sua nemica a osservare più da vicino le mosse di sua figlia e a tenerla d’occhio. Un sesto senso da dottore della mente, non preso in considerazione dalla Logan – che anzi continuerà a difendere a spada tratta la figlia nonostante abbia torto marcio – che ci fa pensare che la Hayes abbia riconosciuto un qualche problema nella giovane. Possibile che Hope soffra di disturbo della personalità e che la storia con Thomas l’abbia fatto emergere?

Beautiful: Brooke scopre che Hope non sta bene?

Riflettiamoci un attimo. Hope ha sicuramente subito dei traumi sin da quando era bambina. La sua stessa nascita è particolare, visto che Deacon allora era sposato con sua sorella Bridget. Nel tempo però si sono sommate altre situazioni spiacevoli – come la volta che ha scoperto che sua madre è andata a letto con il suo fidanzato del liceo e come quando è morta Beth – insomma, non ha avuto un’infanzia ma nemmeno una giovinezza così tanto serena. Suo padre è tornato regolarmente solo quando lei era adulta e suo marito Liam l’ha lasciata più volte per Steffy. E ricordiamo anche che in giovane età, la piccola Logan non voleva concedersi a nessuno e ha rifuggito il sesso per anni. Ora invece fare l’amore con Thomas, in modo così ardimentoso, lo trova più che mai naturale.

Posto che, come abbiamo detto sopra, la giovane sia cambiata e maturata, il fatto di stare a letto con l’uomo che non voleva la toccasse e avere persino pensieri scabrosi per il marito di un’altra, ovvero Finn (come è accaduto nelle puntate americane di Beautiful), bé non presuppone nulla di buono.

Brooke potrebbe scoprire molto presto che sua figlia ha bisogno di aiuto e che purtroppo lei per prima dovrà fare ammenda dei suoi errori. Sì perché la Logan senior, nonostante difenda e continuerà a difendere la sua rampolla, prima o poi dovrà affrontare la dura realtà che la giovane non sta per nulla bene e che potrebbe essere affetta da un disturbo comportamentale che la rende molto più simile a Thomas Forrester di quanto si credesse. Ci sarà questa scoperta? Taylor dovrà aiutare la figlia della sua nemica? Lo scopriremo presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.