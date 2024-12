Beautiful: Hope è la nuova Brooke Logan, è ufficiale!

Anticipazioni TV

Hope è diventata la nuova Brooke Logan. Non ci sono più dubbi che la giovane figlia dell'iconica bionda di Beautiful, è diventata la nuova signora della Soap. Ma com'è successo? Davvero la piccola Logan ha preso il posto di sua madre nei drammi e nei tradimenti del nostro appuntamento quotidiano su Canale5?

Hope Logan è diventata la nuova Brooke. Ebbene sì, è successo e Beautiful ci ha stupito con un cambiamento così tanto imprevisto, che facciamo un po’ fatica ad abituarci alla situazione. La nostra affermazione deriva non soltanto da quanto sta succedendo nelle puntate della Soap in onda su Canale5 ma anche da quanto sta accadendo oltreoceano, negli episodi in onda sulla CBS, che arriveranno presto in Italia e ci lasceranno completamente senza fiato.

Hope, come abbiamo rivelato nel titolo, si è trasformata in sua madre. Mentre Brooke ha ormai appeso le scarpette al chiodo ed è ormai un’amante fedele e decisa persino a fare pace con Steffy, sua figlia ha preso il suo posto nella lotta contro le donne Forrester e diventando persino un “mangiatrice di uomini”. Sì perché dopo Thomas, che vediamo accanto a lei ora negli episodi italiani, sono arrivati Finn e Carter.

Beautiful: Hope è la nuova Brooke

Il titolo di questo nostro articolo è un’affermazione molto forte, lo sappiamo, ma crediamo davvero che Hope si sia trasformata nella giovane Brooke. Non possiamo dimenticare i danni che la Logan senior ha combinato negli anni e di certo non possiamo e non potremo mai e poi mai non ricordare tutte le sue love stories, che hanno coinvolto praticamente tutti i Forrester, sposati o non. Ebbene, Hope sta seguendo le orme di sua madre, tanto da farci pensare – ben prima che accadesse quanto sta succedendo negli Stati Uniti – che esistesse davvero una sindrome Brooke Logan e che tutto fosse causa della genetica.

Hope è la nuova Brooke per tante cose e non solo perché sta passando da fiore in fiore e si è lasciata trascinare in una vorticosa storia d’amore e di tradimento, il primo vero e proprio per lei, ma anche perché ha il desiderio di schiacciare le Forrester.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope vuole vendetta contro i Forrester

Quest’ultimo aspetto che vi abbiamo rivelato, ovvero che Hope voglia vendetta contro i Forrester, è maggiormente visibile nelle puntate americane. Sì in Italia abbiamo visto la ragazza confrontarsi con Steffy e arrivare a litigare di nuovo con lei ma negli episodi in onda negli Stati Uniti le cose hanno preso una piega veramente drammatica. Tutto ha inizio – potete recuperare il recap complete nei nostri articoli sulle anticipazioni americane – quando Hope rifiuta di sposare Thomas, più volte, facendo inferocire il Forrester e portandolo ad allontanarsi da lei a fidanzarsi con Paris. Poi arriva l’infatuazione per Finn e il crollo della Hope For The Future, che senza il suo lead designer non funziona proprio. L’attrazione per il bel marito della Forrester genera un vero e proprio turbinio di odio, con conseguente licenziamento, per un malinteso. Cacciata dall’azienda in cui è cresciuta e di cui si sentiva parte pur non portandone il cognome, la piccola Logan ha deciso di vendicarsi… esattamente come fece sua madre tempo prima.

Beautiful: Hope vs Steffy come Brooke vs Stephanie

Hope ha sostenuto Carter nei suoi piani per prendere il controllo della Forrester. La piccola Logan ha voluto prendersi la sua vendetta, mettendosi a capo dell’azienda, come anni prima volle fare sua madre, acquistando il 50% delle azioni della Forrester Creations e mettendo Stephanie in una posizione di grande svantaggio. E la guerra di Hope non è tanto contro Ridge – che a onor del vero non ha mai neanche tanto considerato – ma contro Steffy.

Hope ha preso il posto di sua madre anche in un altro conflitto, quello con le donne Forrester. E così come Steffy è diventata la nuova Stephanie – con Ridge nei panni di Eric – lei è diventata la giovane e combattiva Brooke Logan, pronta a riprendersi il posto che le spetta nella maison di moda e decisa ad averlo per i suoi meriti o meglio quelli che lei ritiene di aver avuto. E la trasformazione nella sua mamma sembra essersi completata con il suo rapporto con Carter, stregato da lei e pronto ad abbandonare tutti per amore suo, come hanno fatto tutti gli uomini di Brooke quando ancora lei andava di fiore in fiore e come ha fatto soprattutto Ridge, che ne è ancora stregato.

Leggi anche Beautiful Anticipazioni Americane: Carter rifiuta l'accordo con Ridge e ora pure lui è fuori dalla Forrester Creations!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.