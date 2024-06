Beautiful Anticipazioni Americane: Hope confessa di essere attratta da Finn. Steffy ha sempre avuto ragione!

Anticipazioni TV

Quello che temevamo è successo. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope ha confessato a Brooke di provare dei forti sentimenti per Brooke. E ora cosa succederà nelle trame degli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5?

I timori di Steffy e i nostri hanno avuto conferma. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope ha confessato a Brooke di provare dei forti sentimenti per Finn e di essersi avvicinata pericolosamente a lui. Una rivelazione che ha fatto sbiancare la Logan senior e che è destinata a complicare ulteriormente una situazione già di per sé bollente. Ma cosa succederà ora? Steffy riuscirà a convincere suo marito a tenersi lontano dalla sua sorellastra? E Hope sarà in grado di non mettersi in mezzo al matrimonio della sua eterna rivale?

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope confessa a Brooke di provare dei sentimenti per Finn

Hope ha sognato di baciare Finn. La Logan si è ritrovata a immaginare di lasciarsi andare alla passione con il bel dottore, da cui è stata persino difesa davanti a Steffy. La ragazza è felice di averlo al suo fianco e di essergli amica ma qualcosa in lei sta cambiando. Sta iniziando a provare dei forti sentimenti, e non solo di amicizia, per lui. La ragazza lo confesserà, senza remore, a sua madre. E sarà quasi costretta a farlo, visto che Brooke intuirà subito che sua figlia è presa da qualche strano e inconfessabile pensiero. Per la Logan senior sarà un vero shock e stavolta non prenderà le parti della sua bambina.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke mette in guardia Hope

Hope ha rivelato a Brooke di aver fatto sogni erotici su Finn e di averci passato molto tempo insieme e le ha confessato anche dei massaggi rilassanti fatti dal dottore e delle sue mani magiche. La Logan senior è rimasta senza parole, inorridita e spaventata dal comportamento della figlia. Brooke consiglierà alla ragazza di stare molto attenta a quello che sta facendo ma anche a quello che sta pensando e di non lasciarsi trasportare dai suoi sentimenti. Deve tenersi ben lontana dal dottore e rispettare il matrimonio di Steffy. Hope le dirà di essere preoccupata per Finn e di vederlo poco rispettato da sua moglie ma per sua madre questo non è un valido motivo per intromettersi in faccende che non la riguardano e non devono toccarla.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke comincia a pensare che Steffy abbia ragione?

Brooke ha messo in riga sua figlia e le ha intimato di non mettersi in mezzo al matrimonio di Steffy. Nonostante pensi che Finn sia maltrattato e abbia bisogno di aiuto con la Forrester, lei non deve intromettersi, altrimenti causerà grossi guai. Brooke ha paura che le cose tornino quelle di una volta e che tra le Logan e le Forrester scoppi di nuovo un’altra guerra per la conquista dell’amore dello stesso uomo. Stavolta però potrebbe non esserle così facile difendere sua figlia dall’ira di Steffy. Sì perché la Forrester avrebbe ben ragione di avercela con la sorellastra, se lei si intrometterà nelle sue nozze.

Brooke potrebbe cominciare a pensare che le paure di Steffy su Hope siano fondate e potrebbe voltare, anche solo un po’, le spalle alla sua figlioletta. La Forrester potrebbe quindi avere l’appoggio inaspettato della sua matrigna, convinta come lei che la Logan junior debba pensare ad altri uomini e non a Finn. Ma succederà davvero? Lo scopriremo presto, intanto abbiamo la sicurezza che Steffy continuerà a spingere giorno per giorno suo marito a stare lontano dalla sua sorellastra, convinta che la giovane abbia una cattiva influenza su di lui.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.